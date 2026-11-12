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賴清德以民主聲援表態店家 蔣萬安嗆：打掉雜質、大罷免也傷害民主

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在木柵市場拜票受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在木柵市場拜票受訪。記者楊正海／攝影

選戰進入倒數，賴清德總統昨在民進黨內中常會，聲援近期因表態支持特定候選人遭到出征的店家或個人，強調民主真諦是能自由表達立場。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，賴清德當時說要打掉雜質，或是發動無差別大罷免，這難道不也是傷害台灣民主？

蔣萬安下午與基隆市長謝國樑一起在木柵市場拜票，另針對羅大佑批評民進黨政府的言論自由，蔣萬安訪指出，過去不管是民進黨政府在發動大罷免，或者是讓很多人都不敢發聲，因為這段期間進入到選舉階段，大家感受到這樣的氛圍。

他說，看到很多的支持者過去這段時間，都不敢發聲，但是這幾天他看到很多好朋友，參與競選團隊成立，他呼籲大家不要怕，站出來；也看到在很多臉書、threads等各個社群，大家都勇於表達自己的意見跟立場，他非常感謝，也希望大家繼續努力，往前邁進。

台北市長蔣萬安上午在木柵市場拜票。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在木柵市場拜票。記者楊正海／攝影

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