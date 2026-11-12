今年九合一逾2000萬人具投票權 先領選舉票再領公投票

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，今年投票權人粗估達2000餘萬人，行政院長卓榮泰指示中選會加強盤點選務作業、鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭；據中選會規畫，今年投票採「領、領、投」，先領選舉票再領公投票，圈選後在分別投入票匭。

中選會說明，今年投票時間為11月28日上午8時至下午4時，應選出地方公職人員1萬1051位、登記參選候選人為1萬9695位，能參與地方公職選舉的選舉人人數粗估為1957萬9655人，若加計僅具公民投票資格的民眾，全國性公投投票權人人數粗估為2000萬7484人。

中選會指出，本次共設置1萬8248個投票所，工作人員共31萬4267人，總選舉經費為36億9735萬元，由地方政府編列，公投經費為7億2806萬5000元，由行政院第二預備金支應，投票時，民眾應攜帶國民身分證、印章、投票通知單。

根據中選會規畫，投票程序採「領、領、投」程序進行，即選舉人先至「選舉票領票處」領取選舉票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，再分別投入選舉票匭與公投票匭；開票時會先辦理選舉票開票，再辦理公投票開票。

卓榮泰指示相關部會落實各項選務工作，首先請中選會務必詳加盤點檢查各作業環節，做好相關宣導，確實督導各直轄市、縣市選委會，並預先擬定因應各類突發狀況的對策。同時鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭行為，及本次選舉能夠在公平公正公開，且行政中立下順利完成。