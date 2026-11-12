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時隔19年再任APEC代表 施振榮：台灣是AI不可或缺夥伴

中央社／ 台北12日電

總統府11日宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。施振榮今天表示，他將善用台灣在半導體與人工智慧（AI）供應鏈的經驗，積極與各國領袖交流並傳達總統賴清德交付3項任務，展現台灣作為AI不可或缺的合作夥伴與APEC利益共享者角色。

2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）將於11月18日至19日在中國深圳舉行，賴總統已敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席APEC經濟領袖會議。

施振榮今天出席APEC代表團行前記者會表示，感謝賴總統的託付，讓他有機會時隔19年再次代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議，除了感到榮幸，也深知責任重大。

施振榮說，過去數十年，他積極投入高科技業，見證台灣從代工製造起步，逐步發展為全球半導體資通訊的關鍵力量。台灣能夠成功，除了靠自身的努力之外，更有賴於理念相近的夥伴建立互信、共創價值。

他表示，在AI快速發展的今天，他始終秉持一路學習的精神，思考企業如何創造價值、利益平衡及永續發展，期盼引導AI為人類創造更長遠的福祉。

他指出，AI是今年APEC重點討論的議題，同時也是台灣的優勢領域，台灣在半導體、數位科技與AI供應鏈擁有堅實的基礎及豐富的經驗。作為全球AI不可或缺的合作夥伴，台灣在國際上將能發揮穩健且值得信賴的力量。

施振榮表示，他將善用這次代表總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各國會員的領袖交流，完整傳達賴總統交付的3項任務，彰顯台灣是不可或缺的夥伴，以及台灣將持續在APEC扮演利益共享者的角色。

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