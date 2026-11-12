逾7萬張大頭照外洩 領務局：不影響已核發護照效力

外交部領事事務局部分網站遭駭，逾7萬張護照大頭照以及2.6萬份授權書掃描檔外洩。領務局致歉並說明相關網站經修復已恢復上線，遭竊資料不影響已核發護照與授權書效力，民眾無須立即換發護照。

領務局表示，4日下午陸續發現部分網站疑似遭駭客入侵，經調查，遭駭客取得的資料有3類，第一是今年9月3日至11月2日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照管道上傳的部分護照大頭照，共有7萬2702個檔案；不包括透過戶所一站式服務及臨櫃方式申辦的案件。

領務局指出，就目前調查結果，尚未發現上述大頭照以外的姓名、出生日期、身分證字號及護照號碼等申辦資料遭到取得。

領務局表示，第2部分是駐紐約辦事處自民國100年10月26日至115年11月6日期間驗證的部分授權書掃描檔，共計2萬6072個檔案；不包括國內申辦案件、其他駐外館處案件，以及出生、死亡、婚姻、學歷等其他類型文件。

領務局說，第3部分是今年9月1日至11月9日間，民眾透過亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）線上填表網站申請的部分資料，包括申請人照片、申請案號、性別、申請類別、出生地、職務名稱及推薦機關，共計774個申請案；未涉及申請人姓名、護照號碼及聯繫資訊等足以直接識別個人身分的重要資料。此外，這774位申請人的ABTC卡尚未製發。

領務局表示，4日下午陸續發現上述情況，隨即成立資安及應變專案小組，第一時間隔離相關主機、確認受駭情形、保存相關事證並通報資安主管機關，同時規劃替代作業，以設法維持領務服務不中斷。相關網站經程式修復及安全檢測後，均已恢復上線。

領務局說明，對於本次資安事件造成部分申請件個人資料外洩，以及可能引發的疑慮與不安，表達誠摯歉意並已立即採取應變措施。

領務局強調，本次遭駭竊取的護照大頭照及授權書掃描檔，不影響已核發護照的效力及正常使用，民眾無須因此立即換發護照，相關授權書的驗證效力及未來核發的ABTC卡在使用上都不受影響。