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防選戰末期抹黑造謠 國民黨團成立「反奧步法律顧問團」全力反制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對今年選戰最後階段可能出現的抹黑與不實訊息，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，宣布成立「反奧步法律顧問團」。黨團強調，台灣民主法治絕不能被選舉奧步操弄，面對任何意圖影響選情的惡意造謠與不實指控，將採取法律行動，呼籲選民保持警覺，共同維護乾淨公正的選舉環境。記者屈彥辰／攝影
針對今年選戰最後階段可能出現的抹黑與不實訊息，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，宣布成立「反奧步法律顧問團」。黨團強調，台灣民主法治絕不能被選舉奧步操弄，面對任何意圖影響選情的惡意造謠與不實指控，將採取法律行動，呼籲選民保持警覺，共同維護乾淨公正的選舉環境。記者屈彥辰／攝影

針對今年選戰最後階段可能出現的抹黑與不實訊息，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，宣布成立「反奧步法律顧問團」。黨團強調，台灣民主法治絕不能被選舉奧步操弄，面對任何意圖影響選情的惡意造謠與不實指控，將採取法律行動，呼籲選民保持警覺，共同維護乾淨公正的選舉環境。

國民黨立委、台北市長蔣萬安競選總部總幹事羅智強表示，「每逢選舉必奧步」，選戰期間大小奧步層出不窮。他指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋在市政辯論後轉打「恐懼牌」，而打恐懼牌正是出奧步的前奏。

羅智強回顧歷次選舉，包括吳敦義1998年競選高雄市長時的緋聞錄音帶事件、黃俊英2006年競選高雄市長時的走路工事件，以及韓國瑜2020年總統大選期間的王立強事件，向心夫婦雖在多年後獲得清白，但當時早已對選情造成無法挽回的傷害。此外，近期如作家廖玉蕙指稱北市垃圾車廣播替蔣萬安拉票、謝金河指王鴻薇出征店家等「小奧步」亦是日常。他呼籲選民遇到重大資訊務必「停、看、想」，查明真相與對造澄清說法，切勿輕易受誤導。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團繼日前盤點「十大奧步」後，今日進一步成立法律顧問團，「魔高一尺，道一定要高一丈」，絕不姑息任何潑髒水與抹紅行為。他提到，新北選情近期也出現疑似奧步，有媒體人在政論節目上與議員一搭一唱，影射新北市長候選人李四川與建商有不正當關係，李四川競總已宣示提告到底。

洪孟楷提及4年前蔣萬安參選時曾遭「滾床單」不實報導影射造謠長達兩周，最終證實為媒體人造謠，卻已對無辜女性造成傷害。他呼籲支持者若發現疑似奧步，除了不聽不信外，應截圖、錄影、存證。

在法律層面，律師葉慶元分析，有人因政見不如人而採取抹黑手段，現今科技甚至能偽造政治人物與他人接吻的深偽（Deepfake）影片，此類意圖使人不當選而散布謠言的行為，已觸犯「公職人員選舉罷免法」中的妨害選舉罪。

葉慶元同時批評，沈伯洋日前宣稱台北市兒虐案件為六都之首，屬標準假訊息，若不願公開道歉恐將面臨法律責任。他並呼籲檢調單位秉持一致的執法標準，切勿出現「花5、600元請客招待卻無事，請吃米粉反被當賄選嫌犯」的雙重標準。律師王相傑則再次提醒大眾，切勿隨意轉傳未經查證的不實資訊，以免誤觸法律紅線。

選戰 國民黨團 法律

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