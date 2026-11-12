蔡英文沒生育「沒有下一代」遭批 侯友宜：政府應鼓勵年輕人養兒育女

資深音樂人羅大佑點名蔡英文等女性政治人物沒有小孩，不會為下一代想太多，這番言論引發爭議，蔡英文也回應說她會全力守護台灣孩子，對此，新北市長侯友宜今受訪表示，關心下一代跟有沒有子女是沒有關係的。他說，尤其現在的年輕人面對生活的壓力，不管是就業、薪資，甚至房貸，壓力都非常的大。

資深音樂人羅大佑昨上唐湘龍在飛碟的電台節目「飛碟早餐」，談到前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊都沒有子女、賴清德兒子送到美國，不像自己有子女，「對於下一昨代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」。

此外，羅大佑認為大眾不敢發聲是不對的事情，「民進黨以前不是爭取人權嗎？不是叫大家盡量講話嗎？不是爭取百分之百的言論自由嗎？現在怎麼變成大家恐懼的來源。這不要臉，不要臉到家了，就是為了權力，抓到權力以後整個變樣」。俗話說人屁股換了位置，就換了腦袋，他說：「賴清德換了屁股後，腦袋就變成屁股」。

侯友宜表示，政府應該有責任來減輕年輕人的負擔，鼓勵他們能夠養兒育女，這是政府的責任，須要大家一起努力。