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外交部：美學人計畫來台官員不觸國安敏感 台目前也爭取派員赴美
台美簽署台灣學人計畫，外交部次長陳明祺今表示，美國官員來台受訓不會處理到機敏資料，也不會到國安敏感機關，其主要工作為參與、觀察政務；陳明祺也說，台灣目前也在爭取派人員赴美。
台美雙方10日在華府簽署台灣學人計畫（Taiwan Fellowship Program）合作瞭解備忘錄，由駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。
立法院外交及國防委員會今邀請陳明祺報告「台灣參與國際組織近況與工作重點」，並備詢。陳明祺在會前受訪表示，很高興這幾年終於有機會簽署學人計畫，之後美方官員會來台接受華語訓練並參與實務運作，讓他們更熟悉台灣政務推動，這對美國官員了解台灣有正面幫助。
陳明祺指出，美國官員來台受訓不會處理到機敏資料，主要工作是參與、推動及觀察一般政務，目的是希望美方官員能多了解台灣。
陳明祺也說，台灣也在爭取之後是否有機會能派人赴美，事實上外交部或其他部會人員也有參與許多美國智庫，這也是促進台美相互理解很好的機制。
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