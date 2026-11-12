酒駕累犯撞死男大生 鄭正鈐提修法：最重死刑 未釀傷亡沒入車輛

台南市永康區日前發生酒駕肇逃死亡車禍，廖姓男子因酒駕撞死一名李姓男大生。國民黨立委鄭正鈐今天與受害者家屬舉行記者會，質疑政府過度縱容酒駕，形同殺人共犯。因此，他提出兩項修法主張，一是加重酒駕刑責，情節特別重大的累犯致死案件，最重可處死刑；二是擴大酒駕車輛沒入範圍，多次酒駕或駕照遭吊銷後再犯，即使未造成傷亡，也應沒入車輛。

台南市永康區日前深夜發生一起酒駕肇逃死亡車禍，有多次酒駕前科的49歲廖姓男子酒後駕車，撞上正步行返回學校宿舍的19歲李姓男大生，李生傷重不治。鄭正鈐表示，這名廖姓男子先前已有5次酒駕紀錄，2007年首次酒駕遭罰4萬元，2011年第二次酒駕遭罰8萬元，2012年第三次酒駕被判處有期徒刑5個月、得易科罰金，2013年第四次酒駕被判處有期徒刑6個月、得易科罰金，2025年第五度酒駕遭吊扣駕照，今年11月1日第六度酒駕，竟撞死李姓男大生。

李姓男大生的姑姑在記者會上落淚表示，從11月1日至8日，台灣又發生三起酒駕致死案件，難道政府官員、民意代表都看不到受害家屬的悲痛與犧牲嗎？家屬再也等不到親人回來，原本幸福的家庭，就因為酒駕而破碎。她不敢相信，究竟還要犧牲多少無辜生命，政府才會正視問題的嚴重性。對家屬而言，每看到一次相關新聞，就像在心上割下一塊肉。她懇求政府聽聽家屬的心聲，「誰都不會想要養一個這麼大的孩子，被人家撞死。」

李姓男大生的姑姑指出，他們要提出三項訴求，希望政府正視酒駕問題。首先，毒駕加重罰則相關法案已三讀通過，希望酒駕與毒駕的罰則、刑責能有一致性；第二，酒駕致死不應僅以過失致死論處，而應視同蓄意殺人，因為酒後駕車就是無視司法；第三，政府應嚴懲酒駕、加重累犯刑責，落實事前防範，而非等到悲劇發生後才追究責任。

李姓男大生的奶奶也哽咽說，原本如此陽光的孩子，就這樣被撞死，讓她失去人生的希望，甚至難過得吃不下飯，「我的魂也被人家撞飛了，連回家的路都不知道怎麼走。」她希望政府真正重視酒駕問題，不要再讓其他家庭的孩子遭遇同樣的不幸，因為失去親人的痛苦，真的難以形容。

鄭正鈐批，政府過於縱容酒駕形同殺人共犯，因此，他主張加重酒駕刑責，針對情節特別重大的酒駕再犯致死案件，最重可處死刑。他指出，部分駕駛曾因酒駕受到司法處分，明知酒後開車可能奪走人命，卻仍一再酒駕上路，甚至在駕照遭吊銷後繼續違法，最終讓無辜民眾付出生命代價。因此，他主張推動「刑法185條之3」修法，將情節特別重大的酒駕再犯致死案件，最重刑罰提高至死刑，讓法律對最嚴重的犯罪行為有相應的處罰選項。

不僅如此，鄭正鈐也提出擴大酒駕車輛沒入範圍。現行「道路交通管理處罰條例」第35條第9項規定，酒駕車輛須肇事致人重傷或死亡，才符合沒入要件，但對於一再酒駕的駕駛，為何一定要等到有人重傷或死亡，才能採取更強硬的處置？他主張修法擴大車輛沒入範圍，將一定期間內多次酒駕，或因酒駕遭吊銷駕照後再次酒駕等情形納入規定，即使未造成重傷或死亡，也可沒入車輛，不再以發生重大傷亡為必要條件。