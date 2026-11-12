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端木正、李文娟改口認罪恐提前入監？柯文哲嘆：反串式認罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪，談及端木正、李文娟二審改口認罪，直言李文娟「不是認罪，是認輸了」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪，談及端木正、李文娟二審改口認罪，直言李文娟「不是認罪，是認輸了」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲京華城案二審中，隨著端木正李文娟在二審改口認罪，外界關注是否影響柯文哲案件。柯今天受訪表示，端木正只是便宜行事，沒有犯罪意圖；至於李文娟認罪，他直言「這不是認罪，這是認輸了」，甚至形容是「反串式的認罪」，批評司法失去社會信任。

民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，行前接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，端木正與李文娟近期在二審改口認罪，是否擔心因背信罪官司提前入監。

柯文哲表示，端木正的問題其實很簡單，就是「便宜行事」，因為總金額沒有問題，也沒有侵占，更沒有把錢放進自己口袋，因此沒有犯罪意圖。他指出，當時政治獻金帳戶光是捐款就有18萬筆，端木正無力處理大量帳務，理應尋求更多人手協助，卻因時間壓力自行調整帳目。

柯文哲認為，端木正並無侵占或將款項據為己有的情況，民進黨卻利用此事繪聲繪影、無限擴張，最終衍生出他的案件。

至於李文娟認罪，柯文哲表示，司法公平正義真正應該體現在保護弱勢者。李文娟只是領薪水從事記帳工作，並非決策者，卻在這段期間承受巨大壓力，不僅無法工作、生活受到影響，還得籌措龐大律師費，面對科技監控及定期報到等限制。

柯文哲說，一名中年婦女遭受如此重大打擊，實在不是她能夠承擔的。他認為，李文娟如今連一審法官判決無罪的部分也認罪，讓他感到諷刺，「這不是認罪，這是認輸了」，更精確地說，是一種「反串式的認罪」。

柯文哲接著批評，台灣司法存在雙標、養案，以及司法勾結媒體進行政治操作等問題，並指司法原本應是國家最後一道防線，卻逐漸失去人民信任。他更批評「小英時代也沒有這麼糟糕，賴清德真的把司法搞爛」，認為司法失去公信力，將破壞民主政治的基礎。

柯文哲強調，司法改革應成為未來台灣政治的重要議題，但目前距離選舉只剩兩周，難以深入討論如此嚴肅的問題，盼選後再好好面對。他認為，沒有受到社會信任的司法，民主政治便無法真正建立。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影

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