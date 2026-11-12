端木正、李文娟改口認罪恐提前入監？柯文哲嘆：反串式認罪

民眾黨創黨主席柯文哲京華城案二審中，隨著端木正、李文娟在二審改口認罪，外界關注是否影響柯文哲案件。柯今天受訪表示，端木正只是便宜行事，沒有犯罪意圖；至於李文娟認罪，他直言「這不是認罪，這是認輸了」，甚至形容是「反串式的認罪」，批評司法失去社會信任。

民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，行前接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，端木正與李文娟近期在二審改口認罪，是否擔心因背信罪官司提前入監。

柯文哲表示，端木正的問題其實很簡單，就是「便宜行事」，因為總金額沒有問題，也沒有侵占，更沒有把錢放進自己口袋，因此沒有犯罪意圖。他指出，當時政治獻金帳戶光是捐款就有18萬筆，端木正無力處理大量帳務，理應尋求更多人手協助，卻因時間壓力自行調整帳目。

柯文哲認為，端木正並無侵占或將款項據為己有的情況，民進黨卻利用此事繪聲繪影、無限擴張，最終衍生出他的案件。

至於李文娟認罪，柯文哲表示，司法公平正義真正應該體現在保護弱勢者。李文娟只是領薪水從事記帳工作，並非決策者，卻在這段期間承受巨大壓力，不僅無法工作、生活受到影響，還得籌措龐大律師費，面對科技監控及定期報到等限制。

柯文哲說，一名中年婦女遭受如此重大打擊，實在不是她能夠承擔的。他認為，李文娟如今連一審法官判決無罪的部分也認罪，讓他感到諷刺，「這不是認罪，這是認輸了」，更精確地說，是一種「反串式的認罪」。

柯文哲接著批評，台灣司法存在雙標、養案，以及司法勾結媒體進行政治操作等問題，並指司法原本應是國家最後一道防線，卻逐漸失去人民信任。他更批評「小英時代也沒有這麼糟糕，賴清德真的把司法搞爛」，認為司法失去公信力，將破壞民主政治的基礎。

柯文哲強調，司法改革應成為未來台灣政治的重要議題，但目前距離選舉只剩兩周，難以深入討論如此嚴肅的問題，盼選後再好好面對。他認為，沒有受到社會信任的司法，民主政治便無法真正建立。