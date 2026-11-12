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外交部：台灣學人計畫 美官員受訓不涉機敏

中央社／ 台北12日電

外交部次長陳明祺今天表示，台美簽署台灣學人計畫，美國官員來台受訓不會處理到機敏資料，主要工作為參與、觀察政務；台灣目前也在爭取派人員赴美。

台美雙方10日在華府簽署台灣學人計畫（TaiwanFellowship Program, TFP）合作瞭解備忘錄，由駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。

立法院外交及國防委員會邀請陳明祺報告台灣參與國際組織近況與工作重點。陳明祺會前受訪表示，很高興這幾年終於有機會簽署學人計畫，之後美方官員會來台接受華語訓練並參與實務運作，讓他們更熟悉台灣政務推動，這對美國官員了解台灣有正面幫助。

他強調，美國官員來台受訓不會處理到機敏資料，主要工作是參與、推動及觀察一般政務，目的是希望美方官員能多了解台灣。台灣也在爭取之後是否有機會能派人赴美，事實上外交部或其他部會人員也有參與許多美國智庫，這也是促進台美相互理解很好的機制。

此外，對於前日內瓦辦事處長李冠德涉霸凌、前駐馬紹爾群島大使徐蔚民規劃在國慶酒會由當地民眾「扛轎進場」等爭議，陳明祺指出，外交部一向要求同仁要以專業精神與態度處理公務。駐日內瓦辦事處霸凌行為已透過內部程序做相關決策；馬紹爾群島案也已全面檢討，會再次要求外交部全體依專業精神推動雙邊政務。

至於徐蔚民被調派至外交及國際事務學院，陳明祺表示，所有經外交特考的外交官都有生涯保障，縱使一時行為未符合專業要求，但經過沉澱與重新訓練後，仍是國家重要人才。基於愛惜人才，同時秉持專業精神，做出相應處置。

對於外交部主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，人員何時撤離。陳明祺說明，近期就會撤離，館舍與宿舍都會依租約解約，車輛等會透過拍賣處理，機密文件就地銷毀，「應該11月會完成」。

外交部 外交 陳明祺

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