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美眾議院改選220位台灣連線剩153位 外交部：多位新議員有意參加

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國期中選舉的結果出爐，外交部次長陳明祺今表示，有參加台灣連線的220位聯邦眾議員中，有40位眾議員去職，明年開議之後約還留下153位眾議員，「這是一個不小的落差」。圖為美國國會山莊。美聯社
美國期中選舉的結果出爐，外交部次長陳明祺今表示，有參加台灣連線的220位聯邦眾議員中，有40位眾議員去職，明年開議之後約還留下153位眾議員，「這是一個不小的落差」。圖為美國國會山莊。美聯社

美國期中選舉的結果出爐，是否衝擊美國國會台灣連線的組成？外交部次長陳明祺今表示，有參加台灣連線的220位聯邦眾議員中，有40位眾議員去職，明年開議之後約還留下153位眾議員，「這是一個不小的落差」。

立法院外交及國防委員會今邀請陳明祺報告「我國參與國際組織近況與工作重點」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇今質詢時詢問期中選舉是否衝擊友台的國會台灣連線？

陳明祺回答，截至12日上午為止，民主黨在參議院共取得54席、共和黨取得44席，還有兩席仍在計票中；民主黨在眾議院共取得255席，共和黨取得167席，還有13席還沒有完全確定。

陳明祺指出，很多加入國會台灣連線的參眾議員因為種種原因離開了，或者沒有選上，在參院部分，原來38位成員中有17席改選，其中10席確定離開，理由包括退休、改選或者是初選落敗；另外7席中有5席順利連任，2席還沒有完成開票。

而在加入國會台灣連線的眾議員原來有220位，有40位去職，明年開議大概留下153位，指「這是一個不小的落差」。

陳明祺說，外交部針對參眾兩院都會加強努力，現在已有多位新科議員表達有意願參加，也有幾位資深的議員有意來擔任主席，我方也都積極接觸。

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