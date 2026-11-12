立院初審 新進公務育兒保留錄取資格年限放寬 配偶已申請不再受限

立法院司法及法制委員會今併案審查「公務人員考試法」第四、五及二十八條條文修正案，根據審查結果，養育子女年紀一併修正為「八歲以下，期間滿九歲止」；此外，為鼓勵公務人員雙親共同育兒，刪除配偶已申請即不得申請限制。會議主席立委張雅琳裁示，本案不須交付黨團協商。

民進黨立委范雲表示，肯定考試院配合行政院推動台灣人口對策新戰略，放寬公務人員考試錄取後，因育兒需求可以申請保留錄取資格及延後分配訓練的規定；且刪除過去配偶已經申請生育留停就不能申請保留錄取資的限制，雙親共同育兒是長期所倡議的。

針對第四條第四款保留受訓資格，為配合「性別工作平等法」朝野協商共識年齡部分，修正為「親自養育八歲以下子女、孫子女，期間自該子女、孫子女滿九歲止，其保留期限不得逾三年」；並刪除「但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留」。

此外，第五款增訂，「中央警察大學學士班四年制學生錄取公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試，其保留期限不得逾三年。」

另第五條部分，同樣配合「性別工作平等法」朝野協商共識，將條文修正為「服兵役者，其延後分配訓練期限不得逾法定役期；親自養育八歲以下子女、孫子女，期間自該子女、孫子女滿九歲止，其延後分配訓練期限不得逾三年」。第二十八條修正日期，則修正為由考試院定之。

最後，司法及法制委員會召委張雅琳裁示，本案審查完竣，擬具審查報告提請院會公決，不須經由黨團協商。