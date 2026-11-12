影／鄭麗文批政府以謠言治國 呼籲民主回歸「選賢與能」

國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。

鄭麗文在致詞時表示，政府以謠言治國、謊言治國，造謠抹黑製造莫須有的對立。這些都是我們不希望看到的，我們希望民主回歸「選賢與能」，選會做事的人，選能做事的人，選清清白白清廉勤政的好人，如何讓人民對我們的國家有信心？從政者必須講信用，要說到做到，不是說一套做一套。更不是謠言、謊言滿天飛。

鄭麗文強調今天台灣民主嚴重的脫離正軌，被扭曲被掏空，所以年底這一場選戰是為了我們每一個小市民、每一個縣民，讓他們能夠在未來，過上平安穩定富庶尊嚴的生活，更是希望台灣的民主不會因為扭曲，不會因為強權。不會因為高壓統治者的壓力，而被束縛而被掏空，呼籲全民站出來，1128一起投下最有尊嚴神聖的選票。

國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文（右）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。記者曾學仁／攝影