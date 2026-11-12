羅大佑點名蔡英文未育言論惹議 柯文哲批綠營認知作戰

資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪表示，羅大佑過去也曾批評國民黨，如今批評民進黨卻遭鋪天蓋地攻擊，更直言佩服民進黨的「認知作戰能力」，把討論下一代未來，轉變成檢討沒有生育的問題，「重點都畫錯了」。

民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，行前接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，如何看待羅大佑近日針對女性政治人物未生育所發表的言論。

柯文哲表示，羅大佑本來就是一個勇於表達意見的人，過去也曾經批評國民黨，「不過批評國民黨顯然比較安全」，如今開始批評民進黨，卻遭到鋪天蓋地的攻擊。

柯文哲說，他昨晚特別花時間了解整起事件的前後脈絡，看完後相當佩服民進黨的認知作戰能力。他認為，羅大佑原本是在談論下一代的未來，結果討論卻變成針對沒有生育下一代的問題，讓整起事件的討論焦點失準。

柯文哲指出，國家的力量來自全體國民，每個人都可以表達自己的意見，至於最終如何判斷，仍應由全國人民決定。他強調，民主政治不只是投票，更重要的是過程中的討論，民主應該落實在每一天，而不是只有投票的那一刻。

柯文哲也說，他是以比較局外人的角度觀察這起事件，從先前的洋流到這次爭議，媒體每天都有各種攻防，但真正值得思考的是，如何提升國民整體的思辨能力，讓社會能夠進行不同觀點的討論。

他認為，社會應該關注時代潮流，不必將小事情無限放大，如今經常把一件很小的事情鬧得喧騰大波。他也提到，選舉再過兩個禮拜就結束，相信屆時社會很快就會恢復比較正常的狀況。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影