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羅大佑點名蔡英文未育言論惹議 柯文哲批綠營認知作戰
資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪表示，羅大佑過去也曾批評國民黨，如今批評民進黨卻遭鋪天蓋地攻擊，更直言佩服民進黨的「認知作戰能力」，把討論下一代未來，轉變成檢討沒有生育的問題，「重點都畫錯了」。
民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，行前接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，如何看待羅大佑近日針對女性政治人物未生育所發表的言論。
柯文哲表示，羅大佑本來就是一個勇於表達意見的人，過去也曾經批評國民黨，「不過批評國民黨顯然比較安全」，如今開始批評民進黨，卻遭到鋪天蓋地的攻擊。
柯文哲說，他昨晚特別花時間了解整起事件的前後脈絡，看完後相當佩服民進黨的認知作戰能力。他認為，羅大佑原本是在談論下一代的未來，結果討論卻變成針對沒有生育下一代的問題，讓整起事件的討論焦點失準。
柯文哲指出，國家的力量來自全體國民，每個人都可以表達自己的意見，至於最終如何判斷，仍應由全國人民決定。他強調，民主政治不只是投票，更重要的是過程中的討論，民主應該落實在每一天，而不是只有投票的那一刻。
柯文哲也說，他是以比較局外人的角度觀察這起事件，從先前的洋流到這次爭議，媒體每天都有各種攻防，但真正值得思考的是，如何提升國民整體的思辨能力，讓社會能夠進行不同觀點的討論。
他認為，社會應該關注時代潮流，不必將小事情無限放大，如今經常把一件很小的事情鬧得喧騰大波。他也提到，選舉再過兩個禮拜就結束，相信屆時社會很快就會恢復比較正常的狀況。
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