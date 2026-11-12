不滿巴紐扈從中國 陳明祺：立刻關閉駐處 11月就完成撤離

巴布亞紐幾內亞近期以「一個中國政策」為由，宣布「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，又要求我國駐處人員限期離境，我外交部為維護國家尊嚴也決定主動關閉代表處，撤回所有派駐人員。外交部次長陳明祺今指出，這個月就會完成撤離。

巴布亞紐幾內亞7月無預警發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，近日又再度片面要求台灣駐處人員限期離境，外交部對此則發出新聞稿，指政府基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，決定主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。

陳明祺今受訪時表示，外交部覺得很不幸，在中國的壓力之下，巴紐決定扈從中國，要求我方撤館；外交部經檢討評估之後，我方決定撤處，立刻會展開撤離的行動，包括館產的處理都按照既定的流程在處理。

陳明祺指出，據他了解，我駐巴紐館處最近就會撤離，我國的館產、館舍，以及館長的職務宿舍都會解約，包括車輛等館產也會透過拍賣的方式來處理。陳明祺也表示，時程上在11月就會完成。