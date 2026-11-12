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洪秀柱：紀念國父不在爭奪歷史正統 而在承擔歷史責任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照

適逢國父孫中山誕辰，國民黨前主席洪秀柱今表示，紀念國父，不在爭奪歷史正統，而在承擔歷史責任；不在口頭高喊中山思想，而在實踐三民主義。這份責任，從孫中山開始，也不應在這一代中斷。「承擔，是對孫中山最好的紀念」。

洪秀柱透過臉書指出，革命不是為了權位，建黨不是為了私利；承擔不是為了掌聲，而是為了理想。今年紀念國父孫中山誕辰，台灣稱161周年，大陸稱160周年。兩岸紀年方式不同，紀念的卻是同一位為中華民族奮鬥終生的民族偉人。

洪秀柱說，她曾擔任中國國民黨主席，歷經違憲黨產條例惡法，深深體會「巧婦難為無米之炊」的艱辛。2016年，面對黨產遭凍結、黨務經費困窘，為此他們曾循著國父的足跡，奔走海外募款，向僑胞說明困境、尋求支持。當時想到的，就是孫中山當年為革命奔走海外、籌措經費的身影。這些經歷，絕不是為了誇耀自己付出多少，而是因為身為黨主席，便有不能迴避的責任。國父早已做出典範，後繼者又豈能遇難而退？

洪秀柱說，1924年，國民黨第一次全國代表大會宣言，深刻指出中國受列強侵略、軍閥割據，陷於半殖民地困境。要改變國家命運，必須喚起全體民眾，建立自己的革命力量統一全中國，不能將希望寄託於外力。國父遺囑念念不忘的，正是「廢除不平等條約」，以及「聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥」。

洪秀柱說，這不是排斥國際合作，而是強調國家自主；不是拒絕外國朋友，而是拒絕依附與屈從。今天台灣各黨對國父孫中山的歷史詮釋或有不同，但紀念國父，不能只保留中華民國的國號，卻切割創建中華民國的歷史與三民主義。

洪秀柱表示，國父一生追求的，是民族獨立、民權自由、民生幸福，以及中國與世界各國平等相待。今天的我們，更應在中華民國憲法與九二共識的基礎上，透過和平對話、交流理解，尋求兩岸長治久安的終極方案。莫散了團體、休灰了志氣。

洪秀柱 歷史 孫中山

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