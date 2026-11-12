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傳立陶宛強迫我代表處更名 外交部重申沒有更名計畫
有外國媒體報導，立陶宛外交部要求我駐立陶宛代表處更名，外交部次長陳明祺今重申，外交部沒有更動名稱的計畫。
多家外國媒體近日報導指出，立國外交副部長維比茨卡斯和外交人員里查達斯．什萊帕維丘斯（Ričardas Šlepavičius）9月24日在1場會議，對包括我駐立代表王雪虹的駐立陶宛台灣代表處3位代表，提出1份非正式文件，該文件要求我駐立陶宛台灣代表處在10月1日，即在中國大陸「十一國慶」前更名。
陳明祺日前表示，這種基於假消息的推論，他覺得有傷台立雙方互動，並表示，媒體報導不一定都是真的。
然而，又有媒體報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在專訪中證實這項消息，指立國正在協調更名，認為現任政府無義務跟隨前任政府的政策。
陳明祺今再被問及相關問題，陳明祺表示，台灣在立陶宛設處，是在雙方共同努力，目的是能夠互惠雙邊的民眾，台灣也一直秉持互惠互利、開放的原則來處理台立關係。陳明祺指出，兩國關係目前為止也有很好的發展，在雷射、半導體、教育文化等議題上有很好的推進。
陳明祺說，外交部對台立關係，以及更名的傳聞沒有評論，但強調，外交部沒有任何更動名稱的計畫。
陳明祺表示，現在代表處的名稱安排之下，能實質有益於雙邊關係的推動，那就很好，並指出，不管是立陶宛總統或總理，也一再重申這是台灣的決定，他們也尊重。
陳明祺說，立陶宛總統之前也提過，立陶宛要與中國重新恢復外交關係，不需要以台灣作為代價，我方對這樣的說法表示贊同，我國會努力在這個架構之下，維持並推進台灣跟立陶宛的關係。
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