黃樂持香港護照入境 邱垂正：嚴格註記給予嚴審

遭指為輝達執行長黃仁勳婚外情女主角的黃樂曾來台，陸委會主委邱垂正今天表示，未來黃樂若再次申請來台，將被嚴格註記，並給予嚴審。

黃樂被指持香港護照數次來台。邱垂正今天在立法院接受媒體聯訪時被問及相關問題時表示，黃樂原籍中國大陸，並以香港人身分入境台灣。

邱垂正接著說，由於她可能涉嫌違反「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第9條第1款第10項，有危害國家利益、公共安全或公共利益之虞，因此，未來她若再次申請來台，將會被嚴格註記，並給予嚴審。

邱垂正最後說，對於所有有疑慮的案件，政府都會提高審查強度，嚴格把關，讓國人放心。

內政部長劉世芳昨天表示，黃樂確曾入境，現人在境外，已對黃樂廢證，不可能讓她再來台，移民署全力配合國安單位調查。