丈夫行賄判刑竟稱冷飯熱炒 陳以信批何欣純：迴避護短 是非不分

民進黨台中市長候選人何欣純將丈夫謝俊雄行賄判刑爭議稱為「冷飯熱炒」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，行賄判刑是司法確定的事實，不是什麼冷飯熱炒；何欣純不願正面回應社會質疑，反而一再指責國民黨抹黑，這種迴避問題、護短家人的態度，難道就是她對台中市民的交代？

陳以信指出，何欣純陣營一再強調索賄者是國民黨籍前鄉長，卻刻意淡化謝俊雄行賄遭判刑確定的事實。難道因為對方索賄，行賄就可以合理化？難道因為是自己的家人，就連基本的是非對錯都不願面對？索賄與行賄都應依法負責，何欣純不能只要求別人負責，面對家人的司法案件卻一句「冷飯熱炒」就想輕輕帶過。

陳以信表示，何欣純正在參選台中市長，市長掌握龐大公共工程與採購預算，市民當然有權要求她說清楚，未來如何防止親屬、親信及關係企業介入市府標案？何欣純只用一句「依法辦理」回應，卻沒有提出具體防弊機制，如何讓台中市民安心？何欣純口口聲聲說絕不寬貸，面對丈夫行賄判刑卻只會說「冷飯熱炒」，這樣的回應豈能符合她所宣示的廉政標準？

陳以信表示，國民黨對涉案黨員同樣不會護短。國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰涉及本案，已遭判刑六年定讞，國民黨將依「黨員違反黨紀處分規程」啟動相關黨紀程序，依法依規處理。國民黨不包庇涉案前鄉長，也要求何欣純正面面對丈夫的行賄判決。 清廉不能只是一句選舉口號，對家人與對他人都應有一致標準。請何欣純停止轉移焦點，提出具體的利益迴避與廉政承諾，負責任地向台中市民說清楚。