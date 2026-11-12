施振榮任APEC領袖代表 賴總統期許3目標

總統府昨天宣布，賴清德總統敦請宏碁創辦人施振榮出任亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖代表，賴總統今天上午將舉行記者會，府方盼中方履行主辦責任與書面保證，確保我方代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

對於施振榮擔任領袖代表，陸方昨未正面回應。大陸國台辦發言人張晗說，「關於ＡＰＥＣ有關問題，我們多次闡明立場，一貫按照一個中國原則和ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定及慣例處理台灣地區參會事宜。只要按照上述做法，台灣地區可以參會」。

總統府發言人郭雅慧昨說，依據一九九一年簽署的入會備忘錄，作為ＡＰＥＣ正式會員，我國持續在平等基礎上參與各項會務，此為ＡＰＥＣ慣例，無關所謂的「一中原則」。

她也指出，鑑於ＡＰＥＣ各經濟體已多次達成「全員平等參與」共識，期盼中方履行主辦責任與書面保證，確保我方代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

郭雅慧說，施振榮二○○七年曾擔任我國領袖代表，出席澳洲雪梨ＡＰＥＣ經濟領袖會議，具備豐富的國際交流經驗，成功將台灣自有品牌推向全球市場；施振榮對ＡＰＥＣ近年關注的人工智慧（ＡＩ）數位經濟及科技創新等議題亦有深入了解，賴總統期盼借重其國際視野與產業專業，率領代表團積極參與會議，達成總統交付任務。

據指出，賴總統期許施振榮於此行達成三項目標。第一，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞。第二，彰顯台灣在關鍵半導體供應鏈中的不可或缺性。第三，表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。施振榮不僅可降低政治敏感性，也能應對外交折衝，維持我國尊嚴。

國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，距離峰會只剩下一周，總統府才宣布人選，國際會議的準備涉及雙邊交流、各項外交協調，絕不是公布一個名字就算完成任務，政府究竟提前做多少準備，連最基本的人選公布都拖泥帶水，如何讓國人對外交工作有信心？