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施振榮出任APEC代表 拚達成三目標

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，總統府昨（11）日宣布，賴清德總統敦請宏碁（2353）集團創辦人暨榮譽董事長施振榮擔任領袖代表，出席經濟領袖會議。

據了解，賴總統期許施振榮於此行達成三項目標，第一，讓台灣聲音在國際舞台清晰傳遞；第二，彰顯台灣在關鍵半導體供應鏈中的不可或缺性；第三，表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。

知情人士表示，總統盼望借重施振榮深耕產業數十載的權威經驗，向與會各國領袖完整傳達我國政策願景，並分享台灣經驗、深化與APEC成員間實質合作，進一步開拓台灣國際連結、共同強化經貿韌性，與區域成員共同繁榮。

施振榮 APEC 宏碁 中國大陸

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