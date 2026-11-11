小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

國民黨今表示，國旗飄帶開放免費領取以來廣受民眾歡迎，近日卻發現Threads出現多個可疑帳號，使用相同飄帶照片招攬民眾索取，聲稱「免費贈送」，私訊時卻要求支付一定金額運費，甚至提供疑似仿冒特定便利商店的網頁連結。國民黨已向警方備案，呼籲民眾提高警覺，切勿受騙。

國民黨指出，相關可疑網頁以商品0元、運費數十元為誘因，要求民眾填寫姓名、手機號碼及取貨門市等個人資料，恐有詐騙及個資外洩風險。國民黨強調，官方從未要求民眾透過私訊登記、支付運費或進行網路認證，呼籲Threads儘速查核並處理相關可疑貼文。

國民黨重申，國旗飄帶除在黨中央舉辦大型造勢現場免費發放外，也於中央黨部現場免費發放，民眾可在周一至周五上午10時起，前往台北市八德路二段232號中央黨部一樓志工桌領取，每日限量100條，送完為止。若收到可疑訊息，請勿點擊不明連結或提供個資，並可撥打165反詐騙專線查證。國民黨也呼籲民眾共同防範詐騙，別讓不法人士利用大家對國旗的熱愛行騙。