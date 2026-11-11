台中市黨部收歸市有定讞 國民黨：尊重司法但實難認同

不當黨產處理委員會3年前認定國民黨台中市黨部的房地是不當取得的財產，市府已將產權登記為市府所有，國民黨提行政訴訟，一審判決國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院裁定駁回，全案確定。國民黨黨務人士表示深感遺憾，並對判決之事實認定及法律適用提出嚴正質疑。

針對最高行政法院就國民黨台中市黨部房地移轉市有案的判決結果，黨務人士指出，黨產會並未正式認定民眾服務社為國民黨附隨組織，法院卻以民服社的組織、人事及業務受國民黨掌控與指揮為由，逕認相關房地應移轉市有。然而，組織間即使存在人事重疊或業務往來，也不代表兩者法律地位相同，更不能直接據此認定財產歸屬，相關判決理由顯有重大疑義。

黨務人士強調，自黨產會作成移轉處分後，國民黨即已依法辦理相關事宜，並無拒絕履行之情事。國民黨尊重司法制度，但對本案判決結果實難認同，深表遺憾。