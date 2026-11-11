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美西北各州聯合議會領袖團訪台 盼拓展雙邊實質交流

中央社／ 台北11日電

美國西北各州聯合議會領袖訪問團訪問台灣。團長懷俄明州州參議長拜特曼（Dennis Dean Biteman）表示，美國西北各州具先進能源技術，與台灣深具合作契機；台灣在該區享有堅定跨黨派支持，期盼透過此次參訪拓展雙方實質交流。

外交部晚間透過新聞稿表示，外交部主任秘書甄國清於10日午宴美國西北各州聯合議會領袖訪問團，雙方就深化台灣與美西北各州經貿投資、科技創新及能源等面向的合作交換意見。

甄國清指出，台美雙邊經貿、投資交流日增，台灣躍升為美國第4大貿易夥伴，台灣也與部分團員所屬的阿拉斯加州深化能源領域合作；期待台灣持續與美國西北各州發揮產業與技術的互補優勢，並鼓勵各州設立駐台辦事處，拓展互惠互利的夥伴關係。

拜特曼表示，美國西北各州具先進能源技術及豐富關鍵礦物儲量，與台灣深具合作契機。此外，台灣在該區域享有堅定的跨黨派支持，期盼透過此次參訪，瞭解台灣多元文化與科技創新實力，盼進一步拓展雙方多面向的實質交流。

外交部表示，歡迎來自阿拉斯加州、奧勒岡州、華盛頓州及懷俄明州等美國西北地區州參、眾議會的領導階層議員來訪。

外交部指出，近年美國各州與台灣互動持續升溫，外交部將持續推動台灣與美國各州在經貿及科技等領域合作，藉由多層次、跨領域的實質互動，強化雙邊關係。

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