台灣學人計畫啟動 外交部：深化台美關係重要成果

駐美代表俞大㵢10日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯簽署合作備忘錄，啟動台灣學人計畫。外交部長林佳龍表示，該計畫是深化台美關係的重要成果，將讓更多美國專業人才瞭解台灣、加深連結；外交部將在現有良好基礎上，持續深化全方位夥伴關係。

外交部晚間透過新聞稿表示，駐美國代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於美東時間10日在華府簽署台灣學人計畫（TaiwanFellowship Program，TFP）合作瞭解備忘錄。美國國務院教育及文化局（ECA）助卿狄倫（Cate Dillon）、亞太助卿戴桑布雷（Michael DeSombre，另譯：麥可德）及聯邦眾議院台灣連線共同主席貝拉（AmiBera）等貴賓到場見證。

外交部表示，「台灣學人法案」（Taiwan FellowshipAct）在美國國會獲得兩黨廣泛支持，並完成立法，國務卿盧比歐（Marco Rubio）擔任參議員時也連署支持。台美在此基礎下，簽署合作瞭解備忘錄，正式成立並啟動台灣學人計畫。

外交部說明，該計畫旨在透過語言訓練、政策研習及實務交流，培育具語言能力且深入瞭解台灣議題及印太區域事務的美國政府專業人才，進一步深化台美夥伴關係。學人完成華語及區域研究訓練後，可安排至台灣政府部門或民間組織進行交流，有機會直接瞭解台灣實務運作及政策環境。

林佳龍表示，台灣學人計畫是台美在堅實互信基礎上，持續深化關係的重要成果，此計畫將讓更多美國專業人才瞭解台灣，成為台灣的朋友，加深雙方連結。台美也持續透過台美教育倡議等合作計畫，延續並擴大關鍵人才培育及語言交流，確保雙方交流動能不墜。外交部將在台美各項合作的良好基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係。