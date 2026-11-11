藍要求公布曠世智能投審資料 財政部：彙整回復審計部

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任董事的曠世智能獲政府投資，遭疑未利益迴避，國民黨團書記長許宇甄今天表示，嚴正要求國發會、財政部在24小時內，公布曠世智能案所有投審資料，如果本週內依然拿不出這份報告，將會嚴審相關首長與機關預算。

財政部長莊翠雲回應，財政部沒有拖拖拉拉，審計部9日行文要求其他資料，財政部依其要求彙整中；國發基金說，先前已依相關法令及規定，提供立委所需資料，並配合審計、監察機關查核，提供相關卷證資料。

國民黨日前質疑蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任董事的曠世智能獲政府投資，國民黨立法院黨團書記長許宇甄、國民黨立委王鴻薇、牛煦庭等人，今天再度於立法院國民黨團召開記者會，要求國發會與財政部公布曠世智能完整的投審資料。

許宇甄表示，立法院財政委員會在10月21日，就要求財政部對這起投資案提出說明，承諾兩週要交出，後來財政部對外說將延到11月6日，結果到了今天，還是沒有完整的報告，質疑財政部在遮掩什麼，在保護誰。

國民黨立委王鴻薇表示，立法院要求審計部針對曠世智能利益衝突查核報告，在10月21日回覆立法院在兩週內提出。但直到11月10日審計部回覆，財政部的報告在11月6日姍姍來遲，審計部要求財政部必須再補充報告；換言之，財政部完全沒有提供審計部要求的資料。

財政部長莊翠雲今天於立法院財政委員會答詢時說明，財政部沒有拖拖拉拉、不願意配合，公務員依法行政，不需要做其他考量。

莊翠雲說，由於審計部要求提供所有泛公股金融資料，彙整需要時間，因此，已於11月6日提供相關資料給審計部，沒有故意不給；而審計部續於11月9日行文要求其他資料，財政部亦依其要求彙整中，文到7日內會答覆，且會按照審計部要求的項目提供。

國發基金晚間發布新聞稿表示，有關國民黨立法院黨團要求國發會於24小時內公布曠世智能公司所有資料一事，先前已依相關法令及規定，提供國會委員所需資料，並配合審計、監察機關查核，提供相關卷證資料。國發基金尊重國會監督，並將持續在符合法令及資訊保護規範的前提下，配合相關機關依法調閱及查核，兼顧政府資訊透明與企業合法權益。

國發基金表示，未來將於受理申請階段，主動提醒申請者注意是否涉及「公職人員利益衝突迴避法」所定關係人，並鼓勵申請者主動揭露相關資訊，以強化利益衝突辨識及防範機制，此外，也將持續落實投後管理機制。

國發基金表示，尊重外界對政府投資的監督，也期盼社會各界在客觀事實及依法監督的基礎上，給予台灣新創事業合理發展與茁壯空間。