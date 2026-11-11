提十年生育率執政成績單 楊智伃：年輕人不生不是因為羅大佑

歌手羅大佑日前在廣播節目中，點名前總統蔡英文等人「沒有自己的孩子」，不像自己有子女「對於下一代會想很多」。國民黨前發言人楊智伃說，羅大佑的措辭可以被檢驗，執政十年的成績也一樣，賴清德總統與行政院長卓榮泰交出這張成績單，難道不必被檢討？

楊智伃說，今年她剛滿30歲，沒結婚，也沒生小孩。這幾天，很多民進黨政治人物忙著替「她這種人」抱不平，說羅大佑的話冒犯了不婚不生的人。「謝謝關心，但冒犯我的從來不是一句話，是生活壓力。」

楊智伃說，年輕人不生，不是因為羅大佑，一邊是經濟壓力，一邊是年齡與生理，中間還夾著自己想過的人生，光是把自己的日子過穩，就已經用盡力氣，哪來餘裕去想下一代。可是那些想成家、想買房、想生孩子的人呢？壓力一年比一年重，執政十年的民進黨，替他們減輕了什麼？

楊智伃指出，2015年，台灣一年還有21萬3千個新生兒。2025年，剩下10萬7812個，連續十年創新低。龍年救不了，2026年打的是「10萬保衛戰」。今年1到10月，只有7萬7481個，比去年同期又少了1萬3358個，再掉14.7%。十年腰斬，腰斬完還在跌。這就是民進黨交給人民的成績單。

楊智伃表示，羅大佑的措辭可以被檢驗，執政十年的成績也一樣。賴清德與卓榮泰交出這張成績單，難道不必被檢討？還有綠營人士說，羅大佑不敢在中國大陸唱「亞細亞的孤兒」，可是2018年，他在上海的演唱會上就唱了。羅大佑至少敢站上對岸的舞台，把這首歌唱完，「你們在自己的國家，連要求賴清德與卓榮泰面對責任的勇氣都沒有。」

楊智伃說，她還記得「明天會更好」的旋律，那是上一代人寫給未來的歌。四十年過去，這一代還在等：明天，到底是哪一天；民進黨政府如果有答案，請講。沒有答案，至少別再告訴她，問題出在一個唱歌的人身上。