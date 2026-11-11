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施振榮任APEC領袖代表原因曝光 賴總統交付三項任務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（左）日前出席「榮邦啟航 鏈動全球 經濟外交高峰論壇」，並與宏碁集團創辦人施振榮（右）握手致意。聯合報系資料照
賴清德總統（左）日前出席「榮邦啟航 鏈動全球 經濟外交高峰論壇」，並與宏碁集團創辦人施振榮（右）握手致意。聯合報系資料照

總統府11日宣布，2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），賴清德總統敦請宏碁（2353）集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席本屆APEC經濟領袖會議。據了解，賴總統期許施振榮於此行達成三項目標。

知情人士表示，近年國際情勢多變動，面臨疫情期間、地緣衝突與極端氣候，讓各國深刻體認供應鏈韌性的重要。施振榮倡議的全球分工與資源整合，說明沒有任何國家能獨自完成所有環節，唯有截長補短、互利共榮，才能建立安全而有韌性的供應網絡。

知情人士指出，由具有國際聲望的產業領袖代表出席，也凸顯台灣參與APEC的核心目的：聚焦經濟合作，追求務實成果。

據了解，賴總統期許施振榮於此行達成三項目標：第一，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞；第二，彰顯台灣在關鍵半導體供應鏈中的不可或缺性；第三，表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮的穩定力量

賴總統盼望借重施振榮先生深耕產業數十載的權威經驗，向與會的各國領袖完整傳達我國政策願景，並分享台灣經驗、深化與APEC成員間的實質合作，進一步開拓台灣的國際連結、共同強化經貿韌性，與區域成員共同繁榮。

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