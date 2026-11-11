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施振榮出席APEC！許宇甄肯定人選 但認總統府剩一周才公布令人費解

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報資料照

總統府今宣布，總統賴清德敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表台灣出席18、19日在中國大陸深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議。國民黨團書記長許宇甄肯定施振榮具豐富國際經貿經驗，曾於2007年代表我國出席APEC，盼他為台灣產業爭取更多合作機會，但距離APEC峰會只剩一周，總統府才正式宣布人選，實在令人費解。

許宇甄說，過去幾天她持續要求賴清德總統盡速公布人選，今天終於獲得正面回應。距離APEC峰會只剩一周，總統府才正式宣布人選，實在令人費解。國際會議的準備涉及雙邊交流、產業議題及各項外交協調，絕不是公布一個名字就算完成任務。政府究竟提前做了多少準備？又為何連最基本的人選公布，都如此拖泥帶水？這樣的行政效率，如何讓國人對外交工作有信心？

許宇甄強調，台灣面對國際經貿競爭與區域局勢變化，更需要積極參與APEC，盼賴政府全力協助施振榮董事長與代表團，針對AI、科技供應鏈及區域經濟合作提出具體目標，會後也應向國人報告成果。外交成績不是看總統府發了幾篇新聞稿，而是看台灣究竟爭取到多少實質利益。

許宇甄 APEC 施振榮

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