羅大佑未生育言論 蕭美琴：女性生育自主權應受尊重

資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。副總統蕭美琴今天陪同新北市長候選人蘇巧慧到深坑受訪表示，自己從小聽羅大佑的音樂，過去一直覺得他的歌曲陽光、具有激勵人心的力量，對羅大佑有這樣的想法感到訝異。她從政的初衷就是希望讓下一代更好、讓台灣更好，女性身體與生育自主權是婦女權利的重要一環，政府除了保障女性自由選擇的權利，也應對願意生育的女性提供更多照顧，打造溫暖、適合育兒的環境。

蕭美琴表示，從全世界女性運動的發展來看，女性的身體自主權與生育自主權，一直是婦女權利當中非常重要的一步。對台灣而言，除了長期以來保障女性自由選擇的權利，也希望對於願意生育、能夠生育的女性，提供更多支持與照顧，包含各項育兒政策。

她提到，總統賴清德也特別親自召開記者會，針對托育、育兒政策及人口對策提出許多看法與主張，希望讓台灣成為一個溫暖、適合育兒的環境。

蕭美琴強調，政府希望營造友善生育環境，但同時也應尊重每一位女性的選擇，讓女性無論做出什麼決定，都能獲得應有的尊重，大家一起努力，打造更美好的台灣，守護台灣，也守護每個人自由選擇的機會。