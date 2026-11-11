朝野協商通過五項修法條文 育兒留停至8歲、津貼可領取各9個月

立法院社會福利衛環委員會11日針對「育兒配套措施」修法進行第三次黨團協商，會中決議性工法第16條、第16-1條及就保法第10條、第11條、第19條之3修正通過，合計五項條文。修法重點包括育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親各九個月。

針對性工法第16條，為因應幼童進入小學低年級階段仍有極高的照顧與防疫（如腸病毒）需求，朝野達成共識，將育嬰留職停薪的適用年齡，由現行的「滿三歲前」放寬為「撫育八歲以下子女（即滿九歲前）」。留停期間維持二年為限。

協商過程中，民眾黨立委邱慧洳原主張因應幼托資源不足，應將留停期間由二年延長至三年。勞動部長洪申翰說明，國內外實證數據顯示，留停時間越長，女性重返職場的機率越低，過長的留停期間恐在求職與就業上對女性造成負面影響；政策應鼓勵「彈性使用」而非單純拉長期限。

為提供育兒家庭更大的照顧彈性，協商通過性工法新增第16條之1，若有需要參加托育機構、學校舉辦之親職活動，例如親師會、教師訪談等，也可申請「育兒假」，維持60日、以日為單位。

性工法第16條之1明定，依規定與收養兒童「先行共同生活」（試養期）之受僱者，只要能提出法院遞件證明或村里長同住證明，以及經法院選定為兒童監護人者，皆適用此育兒假與留職停薪規定。

配合性工法將適用年齡擴大，朝野協商也通過就保法第10條及第11條修正，將原有的「育嬰留職停薪津貼」更名為「育兒留職停薪津貼」。

至於就保法第19條之3於會中通過修正的條文，明定「育兒留職停薪」津貼的領取時間，由現行六個月提高至九個月，即雙親各請完六個月留職停薪後，便可視需求再各延長三個月，各獲九個月的育兒留停津貼。

此次協商會議中確定，性工法第16-2條（親職教育假）不予增訂，第20條維持現行條文；就保法第32條（增訂家庭照顧假津貼）、第33條之1（照顧津貼檢附的文件）不予增訂。

另外，性工法第15條（產假天數14周或16周）、就保法第19條之2（育兒津貼採平均投保薪資六成或八成），這二項條文保留，將於周五（13日）由立法院長韓國瑜召集協商後進入三讀表決。

附帶決議的部分，針對學童9至12歲期間的親職假需求，國民黨立委王育敏與民眾黨立委邱慧洳均於會中表達關切。洪申翰承諾，願意給予9至12歲員工家長親職假（有薪假）的企業，勞動部已著手規劃相關獎勵計畫，預計將於一至兩周內正式對外公布配套方案。