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育兒配套修法有突破 關鍵「產假延長」仍喬不攏、留周五再戰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院社福衛環委員會今再度協商「性別平等工作法」、「就業保險法」修法。圖為勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照
立法院社福衛環委員會今再度協商「性別平等工作法」、「就業保險法」修法。圖為勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照

外界關注產假、產檢假是否延長，立法院社福衛環委員會今再度協商「性別平等工作法」、「就業保險法」修法育兒假適用年齡、60日彈性育兒假等多項條文有共識，但產假仍卡在勞動部主張「12周產假＋10個工作日產檢假」與民眾黨主張「雙14」，最終保留送院會處理，預計周五續行討論。

今協商歷時近2個半小時。上次黨團協商時，包括育兒假、家庭照顧假、育兒留職停薪給付及產假等多項關鍵條文均未達共識；這次協商則出現進展，性工法第16條通過，受僱者任職滿6個月後，撫育8歲以下子女可申請育兒留職停薪，期間至子女滿9歲止，最長仍維持2年。

民眾黨立委邱慧洳原主張將育兒留停由2年延長至3年，認為部分家長面臨幼教、托育資源不足；勞動部長洪申翰則反對，指出留停時間愈長，女性重返職場機率愈低，也可能增加女性求職時的不利因素。邱慧洳最後接受維持2年。

第16條之一也協商通過，撫育8歲以下子女的受僱者，因子女生病、停托、停課、預防接種、親子教育或學校活動等親自照顧事由，每人每名子女每年可請最多60日育兒假，並可「以日為單位」申請，天數併入2年育兒留停期間計算。

家庭照顧假部分，民眾黨原主張從現行7天延長至14天並改為有薪。勞動部表示，若改為有薪或增加天數，恐增加中小企業人力調度及財政負擔，若由國庫補助，一日有薪家庭照顧假財政負擔即達130億元。最終邱慧洳同意維持現行7天無薪規定。

就保法部分，育兒留職停薪津貼就保年資門檻由滿1年放寬為滿6個月；父母雙方若都請領滿6個月育兒留停津貼，可再加發3個月，形成「6+3」、最多9個月的機制。

至於現行育兒留停津貼為就保基金給付60%、政府公務預算補助20%，民眾黨主張將20%補助入法。洪申翰反對寫入就保法本文，但強調「這兩成絕對不可能拿掉」，相關條文仍保留送院會處理。

最受關注的產假，則仍無共識。勞動部主張產假12周、產檢假10個工作日，且產檢假與產假可相互流用，認為總日數已達「實質14周」，並均為實質全薪；邱慧洳則主張產假14周、產檢假14天，並延長流產假。

由於各方對產假周數及流產假仍有歧見，第15條決議保留送院會處理，預計周五續行討論。

立法院社福衛環委員會今再度協商育兒配套相關修法，但備受矚目的產假延長仍有歧見。圖／聯合報系資料照
立法院社福衛環委員會今再度協商育兒配套相關修法，但備受矚目的產假延長仍有歧見。圖／聯合報系資料照

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