立院初審偏遠地區教育條例 廢除專聘教師

立法院教育及文化委員會今天初審完成偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案，審查會討論後決議，廢除專聘教師制度，至於久任獎金是否擴大對象、無照代理教師能否轉專任等條文，仍無法達成共識，條文保留送院會協商。

立法院教育及文化委員會今天上午審查偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案。

先前審查會保留的第4條，有關偏遠地區學校的條件認定，經朝野立委討論後獲共識，初審條文規定，偏遠地區學校應予分級；其分級及認定標準，由中央主管機關會商原住民族委員會、地方主管機關訂定，並得邀集校長代表、教師代表、專家學者及相關團體代表提供意見，且每3年檢討之。

過去為了培養偏遠地區穩定的師資，解決偏鄉學校代理教師流動率過高，及招不到老師而設立的專聘教師，在場的多數立委都表示可以考慮廢除，包括民進黨立委林宜瑾就質疑，成效不彰，應考慮退場，民進黨立委伍麗華表示，應增加進用的彈性。教育部國教署署長彭富源回應表示，就時代性，已經不需要。

原規範專聘教師的第7條，經審查會討論後決議廢除專聘教師制度。

初審條文明定，偏遠地區學校聘任3個月以上之代理教師，應由主管機關或學校採公開甄選方式辦理；具有教師資格者，聘期一次最長2年。中央主管機關應全額補助師資培育之大學開設第二專長學分班，提供一定名額予具有教師資格且最近3年內於偏遠地區學校實際服務滿4學期，服務優良之前項現職代理教師第二專長訓練。

至於第8條規範無照（沒有教師資格）的代理教師部分，配合前一條條文及情勢改變進行修正，儘管審查會一度達成共識，後因代理教師能否轉任專任教師的部分，朝野立委仍有疑義，最終條文保留。

有關久任獎金是否擴大對象包含專任運動教練、護理人員、營養師、行政人員等，彭富源表示仍需與相關部會溝通，條文也先行保留，待黨團協商時再討論。

其他關於偏遠地區學校校長及教職員工另行投保團體傷害保險、如何處理假代課真代理問題，及是否擴充區域教育資源中心的功能、任務等條文，均因朝野無法達成共識，條文保留送院會協商。