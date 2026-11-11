施振榮任APEC領袖代表…賴政府借重其企業背景 看好應對外交折衝

賴清德總統指派宏碁創辦人施振榮出任APEC領袖代表，參加下周在中國大陸深圳舉行的領袖峰會。據了解，台灣在AI伺服器與半導體領域居國際供應鏈的關鍵地位，府方順勢遴選一位德高望重，且熟悉產業的企業領袖代表賴總統出席，不僅降低政治敏感性，施振榮也曾代表陳水扁總統參與過APEC峰會，熟悉國際多邊互動，能應對外交折衝，維持我國尊嚴。

涉外人士指出，作為主辦方，中方今年在年會籌辦過程中，給台灣穿小鞋，但台灣不會輕易放棄作為APEC會員的權利義務和責任。

外交部長林佳龍日前證實，中國這次未依慣例派特使親送邀請函，只以電子郵件寄送，且以「中華台北」名義發出。

國安人士指出，我國作為APEC會員國，台灣積極參與會議，應對快速變動的地緣跟全球經濟，是首要考量。

總統府發言人郭雅慧在公布領袖代表人選的同時，透過新聞稿指出，依據1991年簽署的入會備忘錄，作為APEC正式會員，我國持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂的「一中原則」。