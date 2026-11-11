賴總統：民主真締是自由表達立場 不該因表態或採訪誰就被出征

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就受到出征，讓當事人承受相當大的壓力，民主真諦是讓每一個人能自由表達立場，充分展現不同的意見。無論支持哪位候選人，表達意見的自由應該受到尊重。

又一村水餃店近日因政治立場疑似被網路出征，國民黨議員秦慧珠現身力挺又一村，也被藍營支持者網路出征。賴總統指出，距離地方大選投票日只剩下17天，最近可以明顯感受到選舉熱度逐漸升高，民眾對候選人的關注持續增加，更加積極表達各自的立場與看法。

賴總統說，民主的真諦就是讓每一個人都能自由表自己的立場，充分展現不同的意見與主張，無論支持哪一位候選人，每個人都有表達意見的自由，也都應該受到尊重，不應受到任何不當干預或滋擾。

賴總統表示，類似近期的騷擾、施壓方式干預他人表達意見的行為，不僅侵犯個人自由表達的權利，更違背民主社會應有的基本素養與價值。民主選舉的目的，在於透過理性討論與公共政策的辯論，凝聚社會共識，選出最能代表人民、為大眾服務的人選，相互攻擊、製造對立，甚至造成社會撕裂，絕非民主選舉應有的精神與價值。

賴總統指出，希望所有候選人及競選團隊，在進行各項競選活動時，都能尊重民眾表達個人意願的自由，盡量避免對民眾的日常生活造成干擾，同時也要呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，不要相互攻訐，即使遇到挑釁或謾罵，也要展現理性與風度，不以情緒回應情緒，更不要讓個別衝突擴大為社會對立。

賴總統說，保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果，以及人民當家作主的權利，要提醒所有的候選人及競選團隊，以及協助輔選的黨公職，現在的選戰，已經來到最後一段的上坡路，但我們還沒有贏，絕對不能有絲毫的鬆懈，必須持續努力。

賴總統表示，在最後一哩路，為了實現帶給人民更好生活的目標，大家更要踏穩每一步、堅定向前，以積極、正向的態度，爭取更多選民的認同與支持，直到成功登頂的那一刻。