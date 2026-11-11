快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：民主真締是自由表達立場 不該因表態或採訪誰就被出征

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就受到出征，讓當事人承受相當大的壓力，民主真諦是讓每一個人能自由表達立場，充分展現不同的意見。無論支持哪位候選人，表達意見的自由應該受到尊重。

又一村水餃店近日因政治立場疑似被網路出征，國民黨議員秦慧珠現身力挺又一村，也被藍營支持者網路出征。賴總統指出，距離地方大選投票日只剩下17天，最近可以明顯感受到選舉熱度逐漸升高，民眾對候選人的關注持續增加，更加積極表達各自的立場與看法。

賴總統說，民主的真諦就是讓每一個人都能自由表自己的立場，充分展現不同的意見與主張，無論支持哪一位候選人，每個人都有表達意見的自由，也都應該受到尊重，不應受到任何不當干預或滋擾。

賴總統表示，類似近期的騷擾、施壓方式干預他人表達意見的行為，不僅侵犯個人自由表達的權利，更違背民主社會應有的基本素養與價值。民主選舉的目的，在於透過理性討論與公共政策的辯論，凝聚社會共識，選出最能代表人民、為大眾服務的人選，相互攻擊、製造對立，甚至造成社會撕裂，絕非民主選舉應有的精神與價值。

賴總統指出，希望所有候選人及競選團隊，在進行各項競選活動時，都能尊重民眾表達個人意願的自由，盡量避免對民眾的日常生活造成干擾，同時也要呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，不要相互攻訐，即使遇到挑釁或謾罵，也要展現理性與風度，不以情緒回應情緒，更不要讓個別衝突擴大為社會對立。

賴總統說，保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果，以及人民當家作主的權利，要提醒所有的候選人及競選團隊，以及協助輔選的黨公職，現在的選戰，已經來到最後一段的上坡路，但我們還沒有贏，絕對不能有絲毫的鬆懈，必須持續努力。

賴總統表示，在最後一哩路，為了實現帶給人民更好生活的目標，大家更要踏穩每一步、堅定向前，以積極、正向的態度，爭取更多選民的認同與支持，直到成功登頂的那一刻。

賴總統 秦慧珠 賴清德

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

【即時短評】黨紀蕩然、藍白合迷航 國民黨等著選完辦「黨祭」？

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

相關新聞

育兒配套修法有突破 關鍵「產假延長」仍喬不攏、留周五再戰

外界關注產假、產檢假是否延長，立法院社福衛環委員會今再度協商「性別平等工作法」、「就業保險法」修法。育兒假適用年齡、60日彈性育兒假等多項條文有共識，但產假仍卡在勞動部主張「12周產假＋10個工作日產檢假」與民眾黨主張「雙14」，最終保留送院會處理，預計周五續行討論。

朝野協商通過五項修法條文 育兒留停至8歲、津貼可領取各9個月

立法院社會福利衛環委員會11日針對「育兒配套措施」修法進行第三次黨團協商，會中決議性工法第16條、第16-1條及就保法第10條、第11條、第19條之3修正通過，合計五項條文。修法重點包括育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親各九個月。

羅大佑未生育言論 蕭美琴：女性生育自主權應受尊重

資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。副總統蕭美琴今天陪同新北市長候選人蘇巧慧到深坑受訪表示，自己從小聽羅大佑的音樂，過去一直覺得他的歌曲陽光、具有激勵人心的力量，對羅大佑有這樣的想法感到訝異。她從政的初衷就是希望讓下一代更好、讓台灣更好，女性身體與生育自主權是婦女權利的重要一環，政府除了保障女性自由選擇的權利，也應對願意生育的女性提供更多照顧，打造溫暖、適合育兒的環境。

施振榮任APEC領袖代表…賴政府借重其企業背景 看好應對外交折衝

賴清德總統指派宏碁創辦人施振榮出任APEC領袖代表，參加下周在中國大陸深圳舉行的領袖峰會。據了解，台灣在AI伺服器與半導體領域居國際供應鏈的關鍵地位，府方順勢遴選一位德高望重，且熟悉產業的企業領袖代表賴總統出席，不僅降低政治敏感性，施振榮也曾代表陳水扁總統參與過APEC峰會，熟悉國際多邊互動，能應對外交折衝，維持我國尊嚴。

賴總統：民主真締是自由表達立場 不該因表態或採訪誰就被出征

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就受到出征，讓當事人承受相當大的壓力，民主真諦是讓每一個人能自由表達立場，充分展現不同的意見。無論支持哪位候選人，表達意見的自由應該受到尊重。

力挺政院不副署老人免健保 賴總統：社福議題不該淪為政治攻防工具

行政院長卓榮泰針對於立法院三讀65歲以上免繳健保費等內容的「老人福利法」修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，不該讓攸關全民福祉的社會福利議題，淪為政黨間政治攻防的工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。