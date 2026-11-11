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施振榮二度出任APEC領袖代表 峰會上展現台灣科技韌性

中央社／ 台北11日電

總統賴清德今天宣布，宏碁集團創辦人施振榮將代表總統賴清德出任今年深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。從打造台灣個人電腦（PC）品牌進軍全球，到倡導「微笑曲線」顛覆代工思維，施振榮憑藉深厚的科技產業背景、開放的國際視野與全球人脈網絡，有望為台灣在APEC峰會上爭取最大能見度。

回顧2007年，施振榮首度銜命出任澳洲雪梨APEC領袖代表，在國際舞台上與多國元首互動自然，並以科技企業家的宏觀視角，大力宣揚縮短數位落差與綠色供應鏈，為台灣拓展務實且靈活的外交空間，如今相隔多年再度擔當重任。

施振榮出生於彰化鹿港，自國立交通大學電子工程研究所畢業後，投身台灣早期電子產業。1976年他與妻子葉紫華及多位夥伴共同創立宏碁，以微處理機技術起家，自此奠定台灣個人電腦產業的基礎。

創業初期，施振榮帶領宏碁開拓自有品牌「Acer」，成功躋身全球前5大個人電腦大廠行列，徹底翻轉外界對台灣只會低毛利代工的刻板印象。

在產業思想上，施振榮於1992年提出「微笑曲線」理論，主張產業若停留在組裝製造等低附加價值環節，終將導致缺乏競爭力，唯有往研發、專利智財與品牌服務兩端延伸，才能創造長期價值。這套理論不僅引導宏碁歷次組織變革，更成為台灣高科技製造業轉型升級的關鍵路徑。

近年來，即使已卸下宏碁第一線營運職務，施振榮依舊活躍於產業創新與公共事務。他積極倡導「王道」理念，強調「創造價值、利益平衡、永續經營」，並將關注觸角延伸至智慧醫療、文化科技及綠能交通等領域，持續扮演台灣新創生態圈的導師與推手。

面對人工智慧（AI）浪潮，退休20多年的施振榮體內「創業細胞」再次發動，近期成立了一人公司，並聘僱名為「阿贏」與「觀復」的2名AI分身及助理與他共事，創作效率大增，短短幾天內就催生出新書。

施振榮強調，台灣在硬體經濟與產業生態上對世界的貢獻將與日俱增，正如他2016年提出「創新矽島、東方矽文明發祥地」的願景，如今「台灣有事，世界就有事」，台灣在AI時代對人類文明將扮演不可或缺的關鍵角色。

APEC 施振榮 峰會

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