力挺政院不副署老人免健保 賴總統：社福議題不該淪為政治攻防工具

行政院長卓榮泰針對於立法院三讀65歲以上免繳健保費等內容的「老人福利法」修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，不該讓攸關全民福祉的社會福利議題，淪為政黨間政治攻防的工具。

賴總統指出，照顧長者、完善老人福利，一向是民進黨非常重視的政策方向，依照現行機制，對於70歲以上低收入戶、中低收入戶長者，政府每年編列12.2億元預算補貼健保費，至於65歲以上長者健保補助，則由地方政府視其財政狀況提供協助，透過中央地方共同合作，完善長者的健保照顧。

賴總統說，然而立法院在野黨團這次提出的修法，卻要將65歲以上長者健保費補助範圍，擴大到八成以上的長者，一年約增加400億元，在2、30年後，補助支出恐更高達600多億，明顯違反全民健保「自助互助」及「量能付費」的基本原則。

賴總統表示，另一方面，這次修法並沒有明確指明新增經費的財源，不僅加重國家財政負擔，也可能排擠中央政府其他公共建設及社會福利支出，當國家必須承擔如此龐大的長期財政支出，最後勢必由年輕世代承擔代價，這不僅不符合世代公平，也不利於國家財政的永續發展。

賴總統指出，更重要的是，在野黨急就章修法，刪除了原有對中低收入戶長者的健保部分負擔補助，及非健保醫療補助，讓真正需要政府協助的弱勢長者，失去原有的保障，顯然違背社會福利應優先照顧弱勢的原則。這項修法也沒有完全履行徵詢行政院的法定程序，就逕自要求政府增加預算支出，完全無視行政與立法應有的憲政分際。

賴總統說，行政院決議不副署目的，就是要讓全民健保回歸量能負擔的制度精神，確保有限的社會福利資源，能夠優先照顧真正有需要的弱勢族群，同時維護國家財政的永續性，希望所有黨公職都能協助行政團隊，加強與社會大眾的溝通說明，讓大家清楚理解，在野黨這次逕自強行修法所衍生的制度問題，以及行政院決定不副署的具體原因。