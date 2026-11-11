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政院不副署老福法 賴總統：讓健保回歸量能負擔

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，行政院決議不副署老福法，就是要讓全民健保回歸量能負擔的制度精神。聯合報系資料照
賴清德總統表示，行政院決議不副署老福法，就是要讓全民健保回歸量能負擔的制度精神。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席11日於民進黨中常會表示，行政院決議不副署老福法，就是要讓全民健保回歸量能負擔的制度精神，確保有限的社會福利資源，能夠優先照顧真正有需要的弱勢族群，同時維護國家財政的永續性。

賴總統表示，針對《老人福利法》第22條修法，行政院請衛福部綜整各方意見並審慎評估，在上周四行政院院會說明後，卓榮泰院長依照憲法第37條規定，決議不予以副署。

他強調，照顧長者、完善老人福利，一向是政府非常重視的政策方向。依照現行機制，對於70歲以上低收入戶、中低收入戶長者，政府每年編列12.2億元預算補貼健保費。至於65歲以上長者健保補助，則由地方政府視其財政狀況提供協助，透過中央地方共同合作，完善長者的健保照顧。

賴總統提到，然而，立法院在野黨團這次提出的修法，卻要將65歲以上長者健保費補助範圍，擴大到八成以上的長者，一年約增加400億元，在20、30年後，補助支出恐更高達600多億元。明顯違反全民健保「自助互助」及「量能付費」的基本原則。

賴總統也說，另一方面，這次修法並沒有明確指明新增經費的財源，不僅加重國家財政負擔，也可能排擠中央政府其他公共建設及社會福利支出。當國家必須承擔如此龐大的長期財政支出，最後勢必由年輕世代承擔代價，這不僅不符合世代公平，也不利於國家財政的永續發展。

他指出，更重要的是，在野黨急就章修法，刪除了原有對中低收入戶長者的健保部分負擔補助，及非健保醫療補助，讓真正需要政府協助的弱勢長者，失去原有的保障，顯然違背社會福利應優先照顧弱勢的原則。

賴總統表示，在野黨提出《老人福利法》修法，也沒有完全履行徵詢行政院的法定程序，就逕自要求政府增加預算支出，完全無視行政與立法應有的憲政分際。

他希望讓全體國人了解，良善的福利政策，不只是提出補助承諾，更重要的是讓制度能長久運作、資源能合理分配、需要照顧者能獲得保障，也讓年輕世代不必承擔不合理的財政負擔。更不該讓攸關全民福祉的社會福利議題，淪為政黨間政治攻防的工具。

副署 健保 老人福利法 賴清德 卓榮泰

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