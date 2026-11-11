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總統府宣布施振榮任APEC領袖代表 盼北京確保我平等參與

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（左）日前出席「榮邦啟航 鏈動全球 經濟外交高峰論壇」，並與宏碁集團創辦人施振榮（右）握手致意。圖／聯合報系資料照
賴清德總統（左）日前出席「榮邦啟航 鏈動全球 經濟外交高峰論壇」，並與宏碁集團創辦人施振榮（右）握手致意。圖／聯合報系資料照

今年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於18日至19日在中國深圳舉行，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統已敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席本屆APEC經濟領袖會議。

賴總統明天上午將在總統府偕施振榮舉行行前記者會

郭雅慧指出，依據1991年簽署的入會備忘錄，作為APEC正式會員，我國持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂的「一中原則」。

郭雅慧表示，施振榮曾於2007年擔任我國領袖代表，出席在澳洲雪梨舉行的APEC經濟領袖會議，具備豐富的國際交流經驗，為台灣科技產業發展及品牌國際化的重要代表人物，成功將台灣自有品牌推向全球市場，對提升台灣資訊產業發展及國際競爭力貢獻卓著。施振榮長期掌握全球科技脈動，對APEC近年關注的人工智慧（AI）數位經濟及科技創新等議題亦有深入了解。

郭雅慧表示，賴總統期盼借重施振榮的國際視野與產業專業，率領代表團積極參與會議，達成總統交付任務，讓台灣觀點與經驗貢獻全球經貿發展，因此決定敦請施振榮出席2026年APEC經濟領袖會議。

郭雅慧強調，我國長期參與APEC並對亞太經貿發展做出具體貢獻。鑑於APEC各經濟體已多次達成「全員平等參與」的共識，期盼中方履行主辦責任與書面保證，確保我方代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

無任所大使、宏碁集團創辦人施振榮。圖／聯合報系資料照
無任所大使、宏碁集團創辦人施振榮。圖／聯合報系資料照

APEC 施振榮 記者會

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