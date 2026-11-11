快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒指立陶宛要求台灣代表處更名 前外長警告對中恐陷無止境讓步

中央社／ 維爾紐斯11日專電

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯表示，立陶宛政府為恢復與中國關係，疑似向台灣施壓要求更改駐立陶宛代表處名稱，形同替中國傳達要求，損害立陶宛國際信譽；若持續讓步，恐陷入中國不斷提高要求的局面。

立陶宛媒體近日披露，立國外交部官員曾向駐立陶宛台灣代表處遞交非正式文件，要求台灣更改代表處名稱，並設定期限。藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis）昨日接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）專訪時表示，這顯然是中國的要求透過立陶宛轉達給台灣，立陶宛在其中扮演中間人的角色。

他指出，立陶宛原本是制定自身外交政策的國家，如今卻變成執行對立陶宛不友善國家外交要求的國家，這不僅削弱立陶宛在台灣眼中的地位，也損害其在合作夥伴眼中的形象。他警告，未來對手可能會以此批評立陶宛是「一個會屈服的國家」。

藍斯柏吉斯認為，恢復外交關係是雙向的過程，中國可能不斷提高要求，立陶宛若一心追求關係正常化，就必須承擔對方提出條件的後果。如果中國不同意恢復關係，立陶宛外交部長可能因此被迫下台；如果中國提出難以接受的要求，立陶宛則可能進一步向台灣施壓，要求台灣配合。

他並於專訪透露，曾收到消息指出，中國可能要求台灣代表處撤出立陶宛，甚至認為要全面恢復雙邊關係，就不能讓台灣繼續留在立陶宛。不過，他表示無法查證中國是否確實提出關閉代表處的要求。

藍斯柏吉斯也警告，即使雙方未來先恢復較低層級的外交代表關係，中國仍可能進一步提出大使層級等其他要求。他以「愛麗絲夢遊仙境」的兔子洞比喻，形容立陶宛可能因此陷入不斷讓步的局面。

針對外界質疑台灣未兌現投資及半導體產業承諾，藍斯柏吉斯表示，這是過度簡化外交政策的看法。他指出，立陶宛承受最大經濟壓力期間，曾獲得美國、台灣及其他太平洋地區夥伴的經濟支持，美國當時也取消部分立陶宛農產品進口限制。

他認為，後續經濟合作仍有賴企業發展，政府能直接採取的措施有限，更重要的是如何吸引企業、創造有利條件，讓企業願意前來投資。

藍斯柏吉斯表示，美國、台灣及其他國家已為立陶宛敞開合作之門，但立陶宛自身是否有能力把握機會，仍是問題。他批評，現任執政聯盟在選前就表明將恢復對中關係，並將台灣關係排除在優先事項之外，等於削弱立陶宛過去建立的戰略基礎，卻又反過來批評這些關係未帶來預期成果。

談到美國因素，藍斯柏吉斯表示，中國仍是美國最主要的戰略威脅，台灣未來更是美國戰略布局中的核心議題，這一點不會因美國政府尋求降低對中緊張關係而改變。

他指出，立陶宛過去被美國視為在台灣議題上的合作夥伴，這是立陶宛重要的戰略籌碼，價值可能在未來才會展現。他並透露，過去參與美國參議院相關討論時，曾有議員表示，即使美國政府更迭，美國對相關議題的立場及對友好國家的承諾仍不會改變。

藍斯柏吉斯強調，認為美國對中國的態度已經改變、台灣議題不再是優先事項，是錯誤的判斷。

藍斯柏吉斯於2020年至2024年擔任立陶宛外交部長，任內立陶宛於2021年同意台灣以「台灣」為名在維爾紐斯設立代表處，成為歐洲首個採用此名稱設立代表機構的國家。此舉引發中國強烈反彈，雙邊關係降至低點，也使立陶宛面臨外交及經濟壓力。藍斯柏吉斯當時是推動立陶宛深化與台灣關係的重要官員之一。

台灣代表處 立陶宛 對中

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

外媒指立陶宛要求代表處更名 立國議員批政府拿台灣當對中籌碼

外媒：駐立陶宛台灣代表處被要求更名

外交生波 立陶宛要求我代表處更名

外媒指立陶宛要求我代表處更名 外交部：假消息、有傷雙方互動

相關新聞

施振榮任APEC領袖代表…賴政府借重其企業背景 看好應對外交折衝

賴清德總統指派宏碁創辦人施振榮出任APEC領袖代表，參加下周在中國大陸深圳舉行的領袖峰會。據了解，台灣在AI伺服器與半導體領域居國際供應鏈的關鍵地位，府方順勢遴選一位德高望重，且熟悉產業的企業領袖代表賴總統出席，不僅降低政治敏感性，施振榮也曾代表陳水扁總統參與過APEC峰會，熟悉國際多邊互動，能應對外交折衝，維持我國尊嚴。

賴總統：民主真締是自由表達立場 不該因表態或採訪誰就被出征

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就受到出征，讓當事人承受相當大的壓力，民主真諦是讓每一個人能自由表達立場，充分展現不同的意見。無論支持哪位候選人，表達意見的自由應該受到尊重。

總統府宣布施振榮任APEC領袖代表 盼北京確保我平等參與

今年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於18日至19日在中國深圳舉行，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統已敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席本屆APEC經濟領袖會議。

育兒配套修法有突破 關鍵「產假延長」仍喬不攏、留周五再戰

外界關注產假、產檢假是否延長，立法院社福衛環委員會今再度協商「性別平等工作法」、「就業保險法」修法。育兒假適用年齡、60日彈性育兒假等多項條文有共識，但產假仍卡在勞動部主張「12周產假＋10個工作日產檢假」與民眾黨主張「雙14」，最終保留送院會處理，預計周五續行討論。

力挺政院不副署老人免健保 賴總統：社福議題不該淪為政治攻防工具

行政院長卓榮泰針對於立法院三讀65歲以上免繳健保費等內容的「老人福利法」修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，不該讓攸關全民福祉的社會福利議題，淪為政黨間政治攻防的工具。

移民署是彰顯國格 還是展現台灣對思想審查的熱愛？

來台灣玩一趟，竟要先手寫一份政治聲明。一名旅居海外的中國大陸民眾申請來台觀光，因訂房單上出現「中國台灣」，移民署要求他補交去除該字樣的訂房單，還要親筆寫下承認台灣是主權獨立國家、與中國互不隸屬的聲明，簽名、押日期後上傳。事情傳出後，在網路上被批評來台旅遊竟然還要思想審查，這不該是民主國家的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。