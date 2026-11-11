外媒指立陶宛要求台灣代表處更名 前外長警告對中恐陷無止境讓步

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯表示，立陶宛政府為恢復與中國關係，疑似向台灣施壓要求更改駐立陶宛代表處名稱，形同替中國傳達要求，損害立陶宛國際信譽；若持續讓步，恐陷入中國不斷提高要求的局面。

立陶宛媒體近日披露，立國外交部官員曾向駐立陶宛台灣代表處遞交非正式文件，要求台灣更改代表處名稱，並設定期限。藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis）昨日接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）專訪時表示，這顯然是中國的要求透過立陶宛轉達給台灣，立陶宛在其中扮演中間人的角色。

他指出，立陶宛原本是制定自身外交政策的國家，如今卻變成執行對立陶宛不友善國家外交要求的國家，這不僅削弱立陶宛在台灣眼中的地位，也損害其在合作夥伴眼中的形象。他警告，未來對手可能會以此批評立陶宛是「一個會屈服的國家」。

藍斯柏吉斯認為，恢復外交關係是雙向的過程，中國可能不斷提高要求，立陶宛若一心追求關係正常化，就必須承擔對方提出條件的後果。如果中國不同意恢復關係，立陶宛外交部長可能因此被迫下台；如果中國提出難以接受的要求，立陶宛則可能進一步向台灣施壓，要求台灣配合。

他並於專訪透露，曾收到消息指出，中國可能要求台灣代表處撤出立陶宛，甚至認為要全面恢復雙邊關係，就不能讓台灣繼續留在立陶宛。不過，他表示無法查證中國是否確實提出關閉代表處的要求。

藍斯柏吉斯也警告，即使雙方未來先恢復較低層級的外交代表關係，中國仍可能進一步提出大使層級等其他要求。他以「愛麗絲夢遊仙境」的兔子洞比喻，形容立陶宛可能因此陷入不斷讓步的局面。

針對外界質疑台灣未兌現投資及半導體產業承諾，藍斯柏吉斯表示，這是過度簡化外交政策的看法。他指出，立陶宛承受最大經濟壓力期間，曾獲得美國、台灣及其他太平洋地區夥伴的經濟支持，美國當時也取消部分立陶宛農產品進口限制。

他認為，後續經濟合作仍有賴企業發展，政府能直接採取的措施有限，更重要的是如何吸引企業、創造有利條件，讓企業願意前來投資。

藍斯柏吉斯表示，美國、台灣及其他國家已為立陶宛敞開合作之門，但立陶宛自身是否有能力把握機會，仍是問題。他批評，現任執政聯盟在選前就表明將恢復對中關係，並將台灣關係排除在優先事項之外，等於削弱立陶宛過去建立的戰略基礎，卻又反過來批評這些關係未帶來預期成果。

談到美國因素，藍斯柏吉斯表示，中國仍是美國最主要的戰略威脅，台灣未來更是美國戰略布局中的核心議題，這一點不會因美國政府尋求降低對中緊張關係而改變。

他指出，立陶宛過去被美國視為在台灣議題上的合作夥伴，這是立陶宛重要的戰略籌碼，價值可能在未來才會展現。他並透露，過去參與美國參議院相關討論時，曾有議員表示，即使美國政府更迭，美國對相關議題的立場及對友好國家的承諾仍不會改變。

藍斯柏吉斯強調，認為美國對中國的態度已經改變、台灣議題不再是優先事項，是錯誤的判斷。

藍斯柏吉斯於2020年至2024年擔任立陶宛外交部長，任內立陶宛於2021年同意台灣以「台灣」為名在維爾紐斯設立代表處，成為歐洲首個採用此名稱設立代表機構的國家。此舉引發中國強烈反彈，雙邊關係降至低點，也使立陶宛面臨外交及經濟壓力。藍斯柏吉斯當時是推動立陶宛深化與台灣關係的重要官員之一。