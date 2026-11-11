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獨派團體：45.7%民眾盼政府積極推動和美國建交

中央社／ 台北11日電

台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會今天表示，根據民調，有45.7%的民眾認為政府應該積極推動和美國建交，也有51.7%的人贊成以台灣為名和美國建交，另有49.1%的民眾對中國沒有好感。

台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會召開「2026台美建交暨國家認同民調記者會」，文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北市議員苗博雅、台灣基進黨主席王興煥、黑熊學院執行長朱福銘、台灣青年世代聯盟理事長陳俐甫、世代共好協會副理事長林思愷出席。

陳慧蓉說，「台美建交暨國家認同」系列民調自2020年起進行，今年已是第7屆。此次調查中，45.7%受訪者認為政府應積極推動與美國建交、65.4%贊成以台灣為名參加國際組織。

陳慧蓉比較不同政黨支持者的回答，她說，即使是同一政黨的支持者，對政府積極推動建交、以台灣為名建交和以台灣為名參與國際組織，也有不同看法。以國民黨支持者為例，43.6%贊成以台灣為名參加國際組織，高於不贊成的32.6%。

苗博雅指出，過去民調較常詢問民眾對總統或行政院的施政評價，此次納入立法院整體問政表現，讓民眾也有機會評價國會。調查顯示，14.7%受訪者滿意立法院問政表現，居然比對中國好感度16.1%來得低，這是對立法院的問政品質非常嚴重的警訊。

在統獨傾向方面，王興煥說，46%受訪者傾向獨立、37.7%主張永遠維持現狀、10.7%傾向統一。此外，若台灣遭受軍事攻擊，66.4%受訪者願意承擔風險保衛家園，另有58.8%同意台灣與美國建立軍事同盟。

台灣獨立建國聯盟指出，此次調查時間為10月31日至11月3日，對象為全國設籍在訪問地區、年滿15歲的民眾，有效樣本數1077份（加權前家戶541份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。

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