快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文。聯合報系資料照
前總統蔡英文。聯合報系資料照

資深音樂人羅大佑昨接受廣播節目專訪時，點名批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人「沒有子女、沒有結婚」，不像自己有子女「對於下一代會想很多」。蔡英文今天透過臉書回應，她說她沒有自己的孩子，但是在當選總統的那一最大的希望就是「留下一個更好的台灣」，且她用盡全力，守護台灣的每一個孩子。

蔡英文提到羅大佑的作品「童年」，她說，這首歌陪伴了很多台灣人成長，歌裡有童年的孤單，有對長大的盼望，也有水彩蠟筆畫不出來的那一道彩虹。台灣的每一個孩子，都曾經對未來充滿好奇和想像，也都期待著，有一天長大後，可以過自己想要的生活。

蔡英文說，「我沒有自己的孩子，但我當選總統的那一天，最大的希望就是『留下一個更好的台灣』，讓台灣的每一個孩子，能有一個不必孤單的童年。讓不一樣的孩子，不必因為自己的不同而感到害怕；讓每一個盼望長大的孩子，能安心地做自己、自由地去愛。」

蔡英文表示，當年用水彩、蠟筆畫不出來的那道彩虹，大家終於一起，把它畫進了台灣的法律裡、畫進了每一個孩子的生命裡。她用盡全力，守護台灣的每一個孩子。

羅大佑 蔡英文 蕭美琴 陳菊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羅大佑批文化人門檻降低 李遠：恨不得每個人都是文化人

小時候被爸媽打 長大卻恨自己？心理師揭心酸原因

相對論／陳淑芳：許導救星 讓我有戲演 許承傑：阿姨熱血 帶頭跑募資

【教養難題】蔡紋萍／我得一樣的勇敢，才能站在妳身後

相關新聞

國民年金加碼協商無共識 立委最高喊1.2萬、政院只肯給5千

朝野皆提出「國民年金法」修法草案，金額為5000至1萬2000元不等。立法院朝野今協商，除喪葬給付相關條文達共識，國民年金金額、中央地方財源分工等條文皆保留。衛福部長石崇良表示，以政院版5000元計算，每年將增195億元；若最高1萬2000元版本來算，每年增加2065億元，對預算沖擊相當大，建議維持行政院版。

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

資深音樂人羅大佑昨接受廣播節目專訪時，點名批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人「沒有子女、沒有結婚」，不像自己有子女「對於下一代會想很多」。蔡英文今天透過臉書回應，她說她沒有自己的孩子，但是在當選總統的那一最大的希望就是「留下一個更好的台灣」，且她用盡全力，守護台灣的每一個孩子。

黃仁勳爆出軌共諜疑雲 知情人士：黃樂入境僅個位數、風波前已廢證

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入婚外情風波，婚外情對象大陸籍女子黃樂（Alice Huang）更疑似具共諜背景，因雙方曾多次在台碰面，引發國內高度關注。內政部長劉世芳和移民署長林宏恩今在立法院證實，政府事前有掌握黃樂入出境動態。據了解，早在黃仁勳婚外情案引發輿論關注前，內政部就依法完成廢證處分。

曠世智能爭議 投資好康遇蘇家「巧合」特別多？

天底下最巧合的事都發生在蘇巧慧家族？藍白陣營陣營追擊民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉利益迴避爭議，偏偏財政部拿不出審計部要的完整資料，第一次說延兩天，第二次根本不敢押日期，曠世智能爭議的真相恐怕在投票前都難見天日了。

國1五股交流道改善工程提前11個月通車 卓榮泰讚工程效率

行政院長卓榮泰上午出席國道1號五股交流道改善工程通車典禮，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷、吳秉叡、林淑芬等人出席。

稱「還我祖靈」都被抹成妨害國安 高金素梅：當權者無法毀滅信念

無黨籍立委高金素梅日前遭高檢署依國安相關罪嫌起訴。高金素梅今天表示，這起案件恐成為台灣解嚴後民主的分水嶺，未來任何在野立委反對政府政策的質詢與主張，都可能在缺乏直接證據的情況下，被以妨害國家安全為由起訴。她認為，這看來就是政治力介入的選舉操作，但當權者企圖抹黑她從政的信念都是徒勞，因為信念也許看似不存在，卻無所不在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。