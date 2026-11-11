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羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子
資深音樂人羅大佑昨接受廣播節目專訪時，點名批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人「沒有子女、沒有結婚」，不像自己有子女「對於下一代會想很多」。蔡英文今天透過臉書回應，她說她沒有自己的孩子，但是在當選總統的那一最大的希望就是「留下一個更好的台灣」，且她用盡全力，守護台灣的每一個孩子。
蔡英文提到羅大佑的作品「童年」，她說，這首歌陪伴了很多台灣人成長，歌裡有童年的孤單，有對長大的盼望，也有水彩蠟筆畫不出來的那一道彩虹。台灣的每一個孩子，都曾經對未來充滿好奇和想像，也都期待著，有一天長大後，可以過自己想要的生活。
蔡英文說，「我沒有自己的孩子，但我當選總統的那一天，最大的希望就是『留下一個更好的台灣』，讓台灣的每一個孩子，能有一個不必孤單的童年。讓不一樣的孩子，不必因為自己的不同而感到害怕；讓每一個盼望長大的孩子，能安心地做自己、自由地去愛。」
蔡英文表示，當年用水彩、蠟筆畫不出來的那道彩虹，大家終於一起，把它畫進了台灣的法律裡、畫進了每一個孩子的生命裡。她用盡全力，守護台灣的每一個孩子。
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