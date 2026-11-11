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國民年金加碼協商無共識 立委最高喊1.2萬、政院只肯給5千

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會召委陳菁徽今針對「國民年金法」修法草案召集朝野黨團協商。圖／取自國會頻道
立法院社會福利及衛生環境委員會召委陳菁徽今針對「國民年金法」修法草案召集朝野黨團協商。圖／取自國會頻道

朝野皆提出「國民年金法」修法草案，金額為5000至1萬2000元不等。立法院朝野今協商，除喪葬給付相關條文達共識，國民年金金額、中央地方財源分工等條文皆保留。衛福部長石崇良表示，以政院版5000元計算，每年將增195億元；若最高1萬2000元版本來算，每年增加2065億元，對預算沖擊相當大，建議維持行政院版。

行政院日前提出國民年金法修正草案，將老年年金、遺屬年金及原民給付，自新台幣3500元調高至5000元，身心障礙年金自4700元調至6715元；國民黨團提案調至8000元，民眾黨團則提出調至6000元版本草案，各黨派立委也提出不同修法草案，金額上調至6000元至1萬2000元不等。

針對金額部分，石崇良表示，衛福部對各版本做了財政評估。政院版與115年相比，每年增加195億元；若以委員6000元的版本，每年增加1033億元；如果以最高1萬2000元版本來算，每年增加2065億元。隨著未來高齡人口增加，對預算財務沖擊相當大，建議維持行政院版本。

民眾黨立委邱慧洳表示，物價飛漲、基本薪資調漲，原本的國民年金不敷使用，民眾黨團主張把老人基本保障年金分成兩部分：老人基本年金調高至6000元，身障者部分調整至8057元，會隨物價調漲做波動。民進黨立委王正旭則表示，支持衛福部看法。

國民黨立委王育敏質疑，物價波動高，近期光外食族經費就漲3％，版本已經提出一段時間，當時設算金額時是否有把這段時間的通膨算進去？石崇良回答，因經費由政府公務預算撥入，所以考慮到整體財政，調幅為23.5％；此次修法也搭配CPI浮動，只要兩年達到3％就會調整，等於法律通過很快就又會調整。

另針對中央及地方財源分工條文，石崇良表示，因應財劃法調整後地方財源增加，目前經費由中央機關負責，若按行政院版本通過，財源可以由中央負擔；若調整金額較大，可能要考量中央財政配置，再做與地方的分配。

王育敏指出，堅決反對此條修法，過去在相關修法，衛福部把所有福利法案都塞入這條。國民年金保障的是弱勢民眾，政府就是要負責弱勢，要增加預算立法院不會刪除一毛錢；若以地方財源負責，會有一國多制狀況，因各縣市財政條件不同。

最後，會議主席立委陳菁徽裁示，因保留條文未處理完畢，續依立法院職權行使法相關處理。

國民年金 立委 政院 衛福部

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