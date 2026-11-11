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黃仁勳爆出軌共諜疑雲 知情人士：黃樂入境僅個位數、風波前已廢證
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入婚外情風波，婚外情對象大陸籍女子黃樂（Alice Huang）更疑似具共諜背景，因雙方曾多次在台碰面，引發國內高度關注。內政部長劉世芳和移民署長林宏恩今在立法院證實，政府事前有掌握黃樂入出境動態。據了解，早在黃仁勳婚外情案引發輿論關注前，內政部就依法完成廢證處分。
對於外界關切，黃樂究竟是以何種具體身分申請來台、來台確切次數及停留天數等細節，內政部、外交部、移民署均未進一步透露，指相關資訊涉及個人隱私，全案已由國安單位深入調查中。
知情人士私下透露，黃樂已被廢證「一陣子了」，並非近日才做出處分，他說，自紐約時報報導後，政府相關單位就密切掌握黃樂的入出境動態，主管機關已依法完成廢證，並非等到黃仁勳公開承認後才處理。
據透露，黃樂並非每次都跟隨同黃仁勳來台，她持香港護照入境台灣的次數僅個位數，且每次停留天數均相當短暫。
據了解，黃樂是湖南人，現年約42歲，曾赴港求學並取得香港永久居民資格，2023年出任新加坡數據中心公司Megaspeed董事總經理，因涉及美方規避GPU出口管制被美方調查。
立法院內政委員會今天審查警政署、消防署、移民署等機關明年總預算，立委黃捷質詢時劉世芳表示，若能預先掌握她間諜身分，絕不可能允許入境，事後全面檢討審查機制，也已對黃樂廢證；林宏恩在媒體受訪時說明，黃樂的相關入出境資料均有掌握。
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