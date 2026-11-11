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當面向卓榮泰喊話速核五泰輕軌 侯友宜：交通建設需中央地方共同合作

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜與卓榮泰出席通車典禮並剪綵。記者黃子騰／攝影
侯友宜與卓榮泰出席通車典禮並剪綵。記者黃子騰／攝影

五股交流道北入匝道明天正式通車，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰、交通部政次陳彥伯，民進黨新北市長候選人蘇巧慧一同出席通車典禮。侯友宜除感謝高公局辛勞外，也當面向卓榮泰喊話要求盡速核定五泰輕軌、八里輕軌與淡海二期輕軌。

侯友宜今天上午10時30分出席五股交流道北入匝道通車典禮，繼昨天出席天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮後，再次與民進黨新北市長候選人蘇巧慧同場，蘇巧慧到場後也趨前與侯友宜交談並合影。

侯友宜致詞時表示，五股交流道匝道在他當市長任內就是民怨之首，市民都有抱怨聲音，經過這幾年努力，感謝高公局在北出、北入施工過程當中做了很多努力。去年北出匝道通車後，回堵狀況大有改善，今天北入匝道施工難度比北出更大，要跨過楓江路又要銜接台65線接國一。今天完工後北入匝道可以省下12分鐘，從15分鐘塞車變成3分鐘快速通行。

侯友宜也拜託高公局做好萬全準備，妥善因應車流湧現的問題，並提及目前正在施工中攸關林口發展，預計明年3月通車的林口南出北入匝道；另一個是金城交流道，希望能在明年9月完成，再次拜託大家一起努力。

侯友宜接著也當面向行政院長卓榮泰直言，五股人最關心的五泰輕軌綜合規劃已於9月29日第5次報交通部審查，懇請中央儘速核定，讓後續作業加快。另外八里輕軌與淡海二期輕軌也拜託中央加速核定與推進，交通建設需要中央地方共同合作。

卓榮泰對此則回應，中央政府跟地方政府合作來推動各項交通建設時，我們把步驟期程都排定的精準，交通工程從規劃到通車需要長年努力。交通部政務次長陳彥伯則表示，軌道建設部分還有需要再討論的，請新北市稍微做一些調整。陳彥伯強調，對於地方有利的交通建設一定會支持，但是相關的程序還是要完備。

侯友宜當面向卓榮泰喊話盡速核定五泰輕軌等建設。記者黃子騰／攝影
侯友宜當面向卓榮泰喊話盡速核定五泰輕軌等建設。記者黃子騰／攝影

卓榮泰表示，交通工程從規劃到通車需要長年努力。記者黃子騰／攝影
卓榮泰表示，交通工程從規劃到通車需要長年努力。記者黃子騰／攝影

侯友宜與卓榮泰、多名立委一同出席通車典禮。記者黃子騰／攝影
侯友宜與卓榮泰、多名立委一同出席通車典禮。記者黃子騰／攝影

蘇巧會偕吳秉叡及民進黨新北市議員上前與侯友宜合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧會偕吳秉叡及民進黨新北市議員上前與侯友宜合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜 卓榮泰 輕軌

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