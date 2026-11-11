稱「還我祖靈」都被抹成妨害國安 高金素梅：當權者無法毀滅信念

無黨籍立委高金素梅日前遭高檢署依國安相關罪嫌起訴。高金素梅今天表示，這起案件恐成為台灣解嚴後民主的分水嶺，未來任何在野立委反對政府政策的質詢與主張，都可能在缺乏直接證據的情況下，被以妨害國家安全為由起訴。她認為，這看來就是政治力介入的選舉操作，但當權者企圖抹黑她從政的信念都是徒勞，因為信念也許看似不存在，卻無所不在。

高金素梅表示，自從11月6日被高檢署以所謂的「國安」案件起訴後，社會各界發出的聲援，讓她感到無比溫暖，她要在此感謝大家的仗義執言。這次高檢署的起訴，是台灣解嚴之後，第一件以「國家安全」為由起訴現任立法委員的案件，這次起訴也許將成為解嚴之後台灣民主的分水嶺。因為從此之後，立法院中任何反對政府政策的質詢和主張，都可能被檢調單位在缺乏直接證據的情況下，直接以所謂妨害「國家安全」為由，草率起訴任何在野立法委員。

高金素梅指出，這讓她想起2024年6月7日對行政院長卓榮泰所做的總質詢，當時質詢的題目是「回首看歷史，莫學希特勒！台灣正站在民主懸崖邊」。當時，她在質詢中提到，希特勒上台後拒絕與在野黨合作，而是以「國會縱火案」為藉口，開始「抓共諜」的政治清洗，國會中大批社民黨和共產黨議員遭到逮捕、監禁，甚至之後被處決。

高金素梅說，她當初提出這段歷史，就是要告誡民進黨政府不可走到這一步，希望民進黨政府能夠在民主的懸崖邊懸崖勒馬。但令人遺憾的是，她當時的諍言，竟然變成了今天的預言，難道「反共」又要重新成為當權者鎮壓異己的工具了嗎？從政24年來，她所有的問政和行動，都是出於自身信念的驅使。

高金素梅提到，她在立法院質詢、表決及公投辯論中反對6108億元軍購案，是因為這項天價軍購案不但需要政府巨額舉債，還會排擠社會民生預算，因此她和大多數人民一樣反對這項軍購案。當年，她對課綱微調的主要意見，就是反對在教科書中以「日治」取代原有的「日據」表述。因為1895年日本帝國軍隊侵略、占據台灣後，日本總督就宣布日令第26號，全面收奪原住民族的土地，這不就是日本殖民者的占據嗎？從那時候到現在，原住民族的土地都還沒有全部歸還，這個反對日本殖民的主張，何錯之有？又與中國大陸何關？

高金素梅表示，她當年反對靖國神社的運動初衷，就是反對將殖民的日本加害者與被殖民的原住民族被害者，放在靖國神社一起祭祀，原住民族的祖靈應該回到故土。儘管反靖國運動資源拮据，但許多有識之士，如作家李敖、前總統馬英九等人，都曾慷慨解囊捐款相助，這份感同身受的溫暖，她一直銘記在心。如今，這場將近20年前的「還我祖靈」運動，竟然也被抹黑成妨害「國家安全」。

高金素梅說，高檢署起訴的這起所謂「國安」案件，起訴不到3天，法院還沒開庭，一些特定媒體就已經未審先判，忙著定罪。如此草率倉促地入人於罪，企圖究竟是什麼？看來就是政治力介入的選舉操作。不管當權者如何費盡心思、用盡手段，動員一切資源和勢力，企圖抹黑她從政的信念，都是徒勞，因為信念也許看似不存在，卻無所不在，「你也許想要毀掉有形的我，但你卻沒法毀滅掉已經深植人心的、無形的信念。」