立委炮轟曠世智能投資案 質疑國發基金和台企銀投資有政治壓力

競選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，她的妹妹蘇巧純曾擔任董事的曠世智能公司，在其父蘇貞昌擔任行政院院長時獲得國發會和台灣企銀雙雙投資，今日在立法院經濟委員會與財委會遭立委炮轟，立委王鴻薇和賴士葆高分貝質疑2022年台企銀投資決策的過程，財長莊翠雲表示，這是公司個別的決策，財政部不會去管到這麼細，之後會要台企銀提出報告說明。

莊翠雲說明，據她了解，曠世智能在台企銀評估投資的時候是一家有賺錢的公司，對此，賴士葆馬上反擊，2022年台企銀投資之前的每股淨值還有13元，從2019到2021年的每年營收年增率有10%，但自從政府的錢開始進去之後就開始虧損，他抨擊，擺明有鬼，而且政府進去投資的時候詐欺案也發生。

賴士葆也分析，曠世智能投資案的財務與估值變化指出，國發基金跟台灣企銀合計投入4080萬至4500萬元，到了2026年每股的帳面淨值剩下3.8元，帳面價值只剩下1193萬元，合計從國發基金和台企銀投資以來整個帳面價值虧損將近3000萬元。