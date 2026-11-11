外交部：巴紐駐處人員依令調動 領務工作鄰近館處兼轄

外交部上週宣布決定主動關閉巴紐駐處。外交部今天表示，除暫留駐地完成撤離事宜的人員外，其他駐處人員均依指示調動；駐處領務及僑務辦理工作，研議後擇由鄰近駐外館處兼轄，目前在巴紐僑民近百人，外交部與僑委會將持續掌握僑胞及台商需求，提供協助。

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（JustinTkatchenko）7月發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，外交部隨後宣布以停止在現貨市場進口巴紐液態天然氣作為因應，但巴紐政府近日再度片面要求台灣駐處人員限期離境及推動關閉駐處。

外交部6日表示，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉巴紐駐處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。

有關關閉巴紐駐處後續人員撤離、館舍處理等事宜，外交部今天表示，已依既定規畫啟動作業程序辦理中。人員安置方面，除暫留駐地完成撤離事宜的人員外，其他駐處人員依外交部指示調動。財團法人國際合作發展基金會派駐巴紐技術團，也將配合外交部撤離作業調動團員及辦理行政作業，外交部將持續督導人員撤離工作，確保相關人員安全與應有權益。

外交部指出，駐處辦公館舍及館長職務宿舍將依租賃契約及當地法令辦理租約終止，公務車輛、辦公設備及其他動產則依財產管理規定及相關程序辦理清點、拍賣或移撥。駐巴紐技術團所屬財產也將進行盤點及處理，確保公物資產獲得妥善處置。

外交部表示，關於在巴紐民眾及僑民聯繫與協助，以及原由駐處辦理包括領務及僑務等工作，將在研議後擇由鄰近駐外館處兼轄，目前在巴紐僑民人數近百人，外交部與僑務委員會將持續掌握僑胞及台商需求，透過鄰近駐外館處及既有僑界網絡，提供必要協助與服務。

外交部強調，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益等因素審慎考量，主動關閉駐巴紐代表處。巴紐扈從中國迫駐巴紐代表處撤館，已引起國際關切及議論，令人遺憾，而台灣維護國家主權、尊嚴及民眾權益的立場從未改變。