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何欣純夫涉標案行賄 藍黨團酸「欣鈔流」：當選恐出現地下市長

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團舉行記者會，批評民進黨台中市長候選人何欣純稱對丈夫曾涉賄毫不知情。書記長許宇甄（中）、立委黃健豪（右）、牛煦庭（左）出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團舉行記者會，批評民進黨台中市長候選人何欣純稱對丈夫曾涉賄毫不知情。書記長許宇甄（中）、立委黃健豪（右）、牛煦庭（左）出席。記者曾原信／攝影

年底選戰進入倒數階段，國民黨立法院黨團今開記者會，質疑民進黨台中市長候選人何欣純丈夫涉及標案行賄、判刑確定，何欣純當年以事前完全不知情、對方索賄，因此行賄回應啼笑皆非；藍委黃健豪更說，台中市每年預算逾2000億元，若何欣純當選市長恐出現親屬介入市府運作、成為地下市長的風險。

國民黨立法院黨團今開記者會，黨團書記長許宇甄與立委黃健豪、牛煦庭，針對何欣純丈夫謝俊雄涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定提出質疑。許宇甄指出，依據彰化地方法院相關刑事判決，謝俊雄為取得伸港鄉納骨堂設計監造標案，涉及以決標金額15%作為回扣，並交付現金28萬8000元。

許宇甄說，相關行賄案件判刑確定，市長與一般民意代表不同，未來要領導龐大的行政體系，掌握公共工程及採購預算，社會自然會以更高標準檢視其操守；何欣純當年稱「事前完全不知情」，以「對方索賄，因此行賄」說明案情，難道一句「不知情」就能迴避政治責任，要求何欣純說明對不法利益往來的態度及未來防範作為。

黃健豪表示，經比對相關司法資料，確認其為何欣純丈夫謝俊雄，這起標案金額雖然不高，但涉及的回扣比例達15%，台中市每年有學校、捷運、道路等各式公共工程，從設計監造到後續履約，各階段都必須防範不當利益介入。黃健豪質疑，何欣純除強調自己事前不知情，是否已經準備好向台中市民交代，若當選市長，將如何避免親屬介入市府標案？如何落實利益迴避？若廠商、親信或身邊人涉及不當利益往來，又將如何處置？

黃健豪指出，不可能每一件採購都由市長親自經手，因此更需要清楚、可執行的制度，防止有人利用與首長的關係走後門、影響標案，台中市每年預算逾2000億元，若何當選市長恐是否出現親屬介入市府運作、成為地下市長的風險？這些問題都應在選舉期間公開回答，而不是進入市府才討論。

牛煦庭則表示，如果因為人家索賄，所以只好行賄的邏輯可以成立，將是危險的訊號，地方政府不應容許違法的利益往來。市長不只負責提出政策政見，更要管理市府採購體系；從地方道路工程到捷運建設，都涉及龐大公共資源，候選人有責任說清楚廉政標準及利益迴避方法。

牛煦庭批評，不能只看民進黨「各式各樣華麗的包裝」，認為此事本質涉及派系分配資源的政治運作，當派系以公司或家族關係形成層層保護傘，恐產生將公家資源挪為私人或派系利益的風險。牛煦庭強調，台中市民應審慎檢視派系政治與家族利益可能造成的影響，並要求市長候選人建立更嚴格的廉政標準、利益迴避及防弊機制，避免龐大公共利益遭有心人士上下其手。

何欣純 標案 藍黨團 台中市

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