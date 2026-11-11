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點名綠委為炒股罪犯修法脫罪 民眾黨團：蘇巧慧、賴瑞隆等分別連署

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「Team炒股、挺罪犯？蘇巧慧、賴瑞隆爛委大現形！」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「Team炒股、挺罪犯？蘇巧慧、賴瑞隆爛委大現形！」記者會。記者林銘翰／攝影

年底地方選舉進入倒數，民眾黨立法院黨團今天點名多位民進黨立委為司法個案修法，包括民進黨新北市長候選人蘇巧慧連署法案為富商鍾文智脫罪、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆連署法案為台商鄭文逸脫罪，民眾黨要求這些縣市首長候選人為可恥的修法道歉。

民眾黨立法院黨團上午舉行「Team炒股、挺罪犯？蘇巧慧、賴瑞隆爛委大現形！」記者會，民眾黨立委許忠信表示，一般性修法應該要適用全國各種狀況，而不是像民進黨立委為了個人而修法，過去包括證券交易法、刑事訴訟法及企業併購法都有離譜的案例。

民眾黨新北市議員候選人陳怡君指出，鍾文智是嚴重的炒股詐騙犯，前後不法所得超過6億元，同時還是寶和會幕後大金主，民進黨立委對他可說是呵護至極，民進黨前立委余天曾經提出「證券交易法」修正草案，目的就是讓台灣存托憑證（TDR）炒股除罪化，民進黨立委蔡易餘、陳素月、蘇巧慧及屏東縣長周春米都在連署名單。

陳怡君點名，面對自身家族的違法事證，蘇巧慧至今完全不予回應，「如果都敢連署這樣可恥的修法，當然就能知道她視法律為無物」，民進黨立委就是修法為個案脫罪，麻煩蘇巧慧站出來不要再閃躲，民眾黨要求這些立委為可恥修法道歉、澄清跟正面回應。

民眾黨高雄市議員候選人林于凱表示，鄭文逸與中國通緝犯任國龍炒作⼤同股價，不法所得高達12億5700萬元，民進黨立委許智傑、邱志偉同樣提出「刑事訴訟法」修正草案為其脫罪，目的就是要求檢查總長「一定要提起上訴」，民進黨立委賴瑞隆、何欣純、王美惠、陳素月、陳瑩等人都在連署名單，後來被民眾黨團退回程序委員會。

林于凱指出，鄭文逸被法院判刑13年半、民事賠償2000萬元，邱志偉後來再度提出「企業併購法」修正草案，民進黨立委王世堅也提出「證券交易法」修正草案，就是想要幫鄭文逸脫罪，民進黨立委王美惠、蔡易餘、陳素月、劉建國、林月琴等人都在連署名單，真的是非常離譜的修法。

林于凱說，賴瑞隆參與鄭文逸的脫罪修法，面對質疑至今仍不讀不回，請問到底是不敢面對，還是根本不知道有連署？如果情況屬於後者，那就是公督盟執行長張宏林口中「聽話的汪汪」，不知道修法內容就去連署法案，量身打造修法替權貴開設後門，民進黨立委真的很悲哀。

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